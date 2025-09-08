Air France weiht die neue Kabine ihrer Embraer 190 ein

Panta Rhei PR AG

Am 1. September führte Air France den ersten Flug mit einer Embraer 190 mit neuer Reisekabine durch. Der Flug AF1602 der regionalen Tochtergesellschaft HOP! flog mit optimalem Komfort von Paris-Charles de Gaulle nach Hamburg. An Bord genossen Business- und Economy-Kundinnen und -Kunden neue, leichtere und bequemere Sitze, eine kostenlose Highspeed-WLAN-Verbindung und eine helle, elegante Kabine.

Bis zum Sommer 2026 werden alle Embraer 190 von Air France umgerüstet sein. Auf diese Weise setzt die Fluggesellschaft ihre Aufwertungsstrategie fort und standardisiert ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot auf ihrem Kurz- und Mittelstreckennetz.

Neue, bequemere und innovativere Sitze

Die Embraer 190 der Air France verfügt nun über 110 neue Sitze in einer 2-2-Konfiguration. Jeder Sitz ist mit Leder bezogen und besteht aus ergonomischem Schaumstoff für mehr Komfort und Langlebigkeit. Der Sitz ist um bis zu 7,6 cm neigbar, 46 cm breit und verfügt über einen Klapptisch, optimierten Stauraum, bequeme hochklappbare Armlehnen und einen Kleiderhaken. Die Kopfstütze ist höhen- und seitlich verstellbar.

Auf Augenhöhe verfügt jeder Sitz über eine ausziehbare Halterung mit geriffelter Oberfläche, um das Smartphone oder Tablet sicher zu positionieren. USB-A- und USB-C-Anschlüsse stehen zum Aufladen der Geräte, einschliesslich Laptops, zur Verfügung. Für zusätzliche Praktikabilität wurde ausserdem ein doppelter Getränkehalter integriert.

An Bord können Business-Kundinnen und -Kunden in den vorderen Reihen des Flugzeugs Platz nehmen. Für zusätzlichen Komfort und Privatsphäre sorgt ein mobiler Vorhang, der diese Kabine abtrennt. Ab Oktober 2025 steht allen Businessgästen ein freier Sitzplatz neben sich zur Verfügung.

Während des Fluges haben alle Kundinnen und Kunden Zugang zu ultraschnellem WLAN. Dieser neue und exklusive Service an Bord dieses Flugzeugs ist kostenlos, wenn sich die Fluggäste bei ihrem Flying Blue-Konto, dem Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, einloggen. Air France stattet nach und nach alle ihre Flugzeuge mit dieser Technologie aus, einschliesslich ihrer Regionalflotte.

Eine helle, elegante Kabine

Wie beim Airbus A220 ist auch die Kabine der Embraer 190 in den charakteristischen Farben von Air France gehalten, mit Blautönen, viel Weiss für Helligkeit und Kontrast und roten Akzenten, die für die Exzellenz und Kompetenz der Fluggesellschaft stehen. Jede Rückenlehne ist mit einem symmetrischen Steppmuster versehen, das in der Mitte mit grauem Stickgarn akzentuiert ist und einen gepolsterten Effekt für optimalen Komfort erzeugt. Die Kopfstütze ist mit dem Markenzeichen von Air France bestickt, das auch die hinteren Kabinenwände des Flugzeugs ziert.. Der Teppichboden greift das traditionelle Fischgrätenmuster auf, das die legendäre Welt der Pariser Wohnungen im Haussmann-Stil symbolisiert.

Leichtere Sitze, entwickelt und hergestellt in Frankreich

Für die Entwicklung dieser Sitze, die in Angers (Maine-et-Loire) hergestellt werden, hat sich Air France mit dem französischen Hersteller Expliseat zusammengetan und mit Andrea Mocellin zusammengearbeitet, einem Designer, der mit Spitzenprodukten vertraut ist.

Die Sitzstruktur aus Kohlefaser, Titan und Aluminium ist sowohl ultraleicht als auch besonders robust. Sie besteht grösstenteils aus recycelten Elementen und trägt so zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Luftfahrtindustrie bei.

Der neue Sitz ist 30 Prozent leichter als das aktuelle Modell, was zur Verringerung des Gesamtgewichts des Flugzeugs und damit zu einer Senkung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen beiträgt. Diese Initiative ist Teil der Strategie der Fluggesellschaft zur Reduzierung der CO2-Emissionen, neben grundlegenden Massnahmen wie der Erneuerung der Flotte, der verstärkten Nutzung nachhaltiger Flugkraftstoffe, betrieblichen Massnahmen wie Öko-Piloting und der Entwicklung der Intermodalität.

