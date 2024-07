Panta Rhei PR AG

KLM nimmt ganzjährige Transatlantikverbindung zwischen Portland und Amsterdam auf

Ein Dokument

KLM nimmt ganzjährige Transatlantikverbindung zwischen Portland und Amsterdam auf

KLM erweitert ihr transatlantisches Streckennetz um eine Direktverbindung zwischen Amsterdam und Portland, Oregon. Ab dem 27. Oktober 2024 wird KLM dreimal wöchentlich im Winter und fünfmal wöchentlich im Sommer ab Amsterdam fliegen. Es ist das 21. Direktziel von KLM in Nordamerika.

Die neuen KLM-Flüge werden die Flüge von Delta Air Lines auf dieser Strecke ersetzen. Delta Air Lines ist ein Partner im transatlantischen Joint Venture mit KLM. Delta Air Lines fliegt bereits seit 15 Jahren zwischen Amsterdam und Portland.

Flugplan

Ab dem 27. Oktober 2024 fliegt KLM im Winter dreimal wöchentlich (Dienstag, Freitag und Sonntag) zwischen Amsterdam-Schiphol (AMS) und Portland (PDX). Im Sommer 2025 wird KLM fünfmal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag) zwischen Amsterdam-Schiphol und Portland fliegen. Die Flüge werden mit einer Boeing 787-9 durchgeführt und bieten 30 Plätze in der World Business Class, 21 Plätze in der Premium Comfort Class und 224 Plätze in der Economy Class.

Der Winterflugplan 2024-25 (in Ortszeit) sieht wie folgt aus:

Ab An

KL615 AMS PDX 10:25 11:25

KL616 PDX AMS 13:25 07:50 (+1)

Der Sommerflugplan 2025 (in Ortszeit) sieht wie folgt aus:

Ab An

KL615 AMS PDX 10:40 11:30

KL616 PDX AMS 13:30 07:55 (+1)

Über Portland

Portland ist die grösste Stadt des Bundesstaates Oregon. Sie ist ein ganzjähriges Reiseziel mit einem starken Tourismussektor, mit vielen Orten von natürlicher Schönheit wie Mt. Hood, Columbia River Gorge und Forest Park. Die Stadt ist auch bekannt für ihre preisgekrönte kulinarische Szene. Portland ist zudem ein wichtiger Wirtschaftsstandort mit führenden Unternehmen in der Sportbekleidungs-, Chip-, Automobil- und Gesundheitsindustrie.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch