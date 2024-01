SwissFinTechLadies

SwissfinTechLadies beim WEF

Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Frauen auf dem Weltwirtschaftsforum mit unserer eigenen Veranstaltung in der Oberwiesstr. 3 in Davos am 17. Januar 2024 von 9 bis 10 Uhr mit SwissFinTechLadies-Pitches, Kamingesprächen und Podiumsdiskussionen über Langlebigkeit, die Schließung der weiblichen Vermögenslücke, Geld und Nachhaltigkeit mitgestalten.

Wir sind offizieller Medienpartner bei der dreitägigen Veranstaltung World Innovations Economics in Davos. Für unser SwissFinTechLadies-Panel und unser Pitching-Event wird das Fernsehen BX TV unsere Veranstaltung live im Fernsehen übertragen.

Nimm an unseren SwissFinTechLadies Pitches und Präsentationen teil und schreibe uns, um dein Gratisticket zu erhalten, indem du antwortest Ich bin dabei.

Finde die Veranstaltung hier: https://lnkd.in/dk4YxXit Du möchtest dich mit einer globalen Community vernetzen und Einblicke erhalten? Dann nimm an diesem einzigartigen Event teil. Wenn du etwas verändern und innovativ sein willst, bist du hier genau richtig. Drei lange Tage lang, vom 16. bis zum 18. Januar, erwarten dich viele inspirierende Reden, Pitches und Kontakte zu anderen Unternehmerinnen.

Was kannst du erwarten? Es gibt 4 Hauptthemen beim WEF:

- Die Lücke zwischen weiblichem Unternehmertum und Reichtum schließen

- Langlebigkeit ein neuer Trend. Finanzielle Gesundheit für ein langes Leben in Wohlstand

- Eine unbequeme Wahrheit: Warum Frauen sich mit Künstlicher Intelligenz verbinden und sie als Kraft für eine gleichberechtigtere Wirtschaft und Gesellschaft nutzen müssen

- Nachhaltigkeit und Eintreten für den Planeten Die SwissFinTechLadies bedanken sich für eine Stunde mit inspirierenden Diskussionen zu den Themen Geld, Nachhaltigkeit und Leadership in Fintech und Wealth Management.

Melde dich jetzt an und schreibe uns: Ich bin dabei. Komm mit uns nach Davos

Investors club https://emotional-agility.dg1.com/vc4diversity/pages/memberships

Webseite https://swissfintechladies.com/

Karen Wendt

President of SwissFinTechLadies