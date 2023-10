Newton Cinema

Paradise gewinnt den Kim Jiseok Award für den besten Film auf dem Busan Festival

Der Film Paradise von Prasanna Vithanage schrieb Geschichte, als er den ,,Kim Jiseok Award" für den besten Film auf dem Busan International Film Festival 2023 erhalten hat. Der Film wird von Newton Cinema produziert und von Mani Ratnam und Madras Talkies präsentiert.

Die Weltpremiere von Paradise fand auf dem Busan Festival mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Roshan Mathew, Darshana Rajendran, Shyam Fernando und Mahendra Perera, statt. Der Film kann sich mit Rajeev Ravi als Kameramann, Sreekar Prasad als Editor, Tapas Nayak als Sounddesigner und K als Musikregisseur rühmen. Paradise wird seine Premiere in Indien auf dem Jio MAMI Mumbai Film Festival vom 27. Oktober bis 5. November 2023 in der ,,Icon Section" feiern, in der die Filme legendärer südasiatischer Regisseure gezeigt werden.

Der 2017 etablierte ,,Kim Jiseok Award" erinnert an den verstorbenen Kim Jiseok, der sein Leben der Entdeckung und Förderung des asiatischen Kinos gewidmet hat.

Paradise erzählt vom Urlaub eines Touristenpaares, das mit gesellschaftlichen, persönlichen und inneren Herausforderungen zu kämpfen hat. Durch ihre Erfahrungen enthüllen sie eine objektive Wahrheit über die menschliche Natur.

„Heute, nach 28 Jahren, ist es eine Ironie des Schicksals, diese nach dem verstorbenen Kim Jiseok benannte Auszeichnung zu erhalten. Kim war für alle asiatischen Filmemacher ein guter Freund. Kim, es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung mit zu mir nach Hause zu nehmen. Ich möchte meinem lieben Produzenten Anto Chittilappilly und Newton Cinema, unserem Moderator Mani Ratnam, Madras Talkies, der Besetzung und der Crew von Paradise danken. Diese Auszeichnung gehört euch allen", sagte Prasanna Vithanage.

Mani Ratnam von Madras Talkies erklärte: „Wenn im Paradies soziale und wirtschaftliche Turbulenzen herrschen, wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau neu bewertet wird, wenn sich ein altes Epos in den unruhigen Zeiten von heute widerspiegelt, dann ist das Ergebnis Paradise, ein Film mit einer Vision."

„Unsere Weltpremiere auf dem Busan Festival brachte uns den ,,Kim Jiseok Award" für den besten Film ein. Jeder bei Newton Cinema schwebt auf „Wolke sieben" und wir glauben, dass dieser Sieg den Film einem weltweiten Publikum näher bringen wird. Wir sind zuversichtlich, dass den Zuschauern in aller Welt der Film genauso gefallen wird wie unserem Publikum bei den ausverkauften Vorführungen des Films in Busan", so Anto Chittilappilly, Geschäftsführer von Newton Cinema.

