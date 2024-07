Panta Rhei PR AG

Winter 2024-2025: Air France verbindet Paris-Charles de Gaulle mit Kilimandscharo

Winter 2024-2025: Air France verbindet den Flughafen Paris-Charles de Gaulle mit Kilimandscharo (Tansania)

Drei Flüge pro Woche mit Airbus A350-900 ab 18. November 2024 als Verlängerung von Sansibar

Air France setzt die Diversifizierung ihres Langstreckennetzes fort. Nach der Ankündigung der ersten Neuzugänge im Winterflugplan 2024-2025 hat die Fluggesellschaft inzwischen ein weiteres Ziel in Ostafrika bekannt gegeben.

Am 18. November 2024 wird die Fluggesellschaft eine neue Strecke von Paris-Charles de Gaulle nach Kilimandscharo (Tansania) eröffnen, die eine Verlängerung von Sansibar (ebenfalls in Tansania) darstellt. Diese Strecke wird dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und samstags – mit Flugzeugen des Typs Airbus A350-900 bedient, die mit 34 Sitzen in der Business Class, 24 in der Premium Economy Class und 266 Sitzen in der Economy Class ausgestattet sind.

Die Strecke Paris – Sansibar – Kilimandscharo ersetzt die bisher von Air France betriebene Strecke Paris – Sansibar – Daressalam. Daressalam wird weiterhin über Amsterdam erreichbar sein. KLM fliegt die frühere tansanische Hauptstadt siebenmal pro Woche an. Neben Daressalam fliegt die KLM in Tansania auch Kilimandscharo (5 Flüge pro Woche) und Sansibar (2 Flüge pro Woche) an. Durch die Koordinierung der Flugpläne der beiden Fluggesellschaften bieten Air France und KLM ihren Fluggästen eine grössere Auswahl an Flugtagen und -zeiten.

Air France Flugzeiten (in Ortszeit)

AF874: Abflug in Paris-Charles de Gaulle um 10:10 Uhr montags, mittwochs und samstags, Ankunft in Sansibar um 21:10 Uhr. Abflug in Sansibar um 10:55 Uhr, Ankunft in Kilimandscharo um 11:55 Uhr (am selben Tag).

AF874 (gleiche Flugnummer): Abflug in Kilimandscharo dienstags, donnerstags und sonntags um 1:25 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 8:50 Uhr (am selben Tag).

Kilimandscharo, zwischen Schnee und Savanne

Der Kilimandscharo, auch bekannt als das «Dach Afrikas», ist der höchste Berg des Kontinents. Er hat drei vulkanische Hauptgipfel: Mawenzi, Kibo und Shira, und bietet Wandernden eine breite Palette von Routen. Der Kilimandscharo-Nationalpark, der von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde, ist auch der ideale Ausgangspunkt für eine Safari in Kenia oder Tansania. Die Region bietet eine unberührte Natur mit abwechslungreichen Landschaften und einer grossen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten.

Einzelheiten zum Flugplan und zu den Tarifen gibt es auf airfrance.ch.

