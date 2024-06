Panta Rhei PR AG

Treues Publikum und ein Dauergast

Am Wochenende fand das Glarner Stadtopenair erstmals im Juni statt. Auf der GLKB-Bühne traten neun und auf der glarnerSach-Bühne acht Musikerinnen und Musiker auf. Zu den Main Acts gehörte auch wieder der Regen. Daran änderte die Verschiebung des Durchführungsdatums von August auf Juni kaum etwas. Das treue Publikum nahm es gelassen.

Während Schlager- und Rockfans mit Francine Jordi (CH), Matthias Reim (D) und Megawatt (CH) am Donnerstag noch im Trockenen auf ihre Kosten kamen, war es für Paul Palud (CH), Sam Tompkins (UK) und Gentleman (D) am Freitag einiges anspruchsvoller, das Publikum anzulocken. «Der verregnete Donnerstag war für uns mit rund 3000 Besucherinnen und Besuchern eher enttäuschend. Es ist an solchen Abenden ein gewaltiger Trost, das anwesende Publikum erst recht feiern zu sehen», bedankt sich Martin Huber bei den besonders hartgesottenen Gästen. Am Samstag gesellte sich die Sonne zum kostenlosen Kinderprogramm, damit sie pünktlich zum Abendprogramm mit Baschi (CH), Plüsch (CH) und Eagle Eye Cherry (S) vom Regen abgelöst wurde. «Der Samstag war zwar nass, aber wir verzeichneten wieder mehr Besucherinnen und Besucher», freut sich Martin Huber. Insgesamt besuchten rund 9000 Personen das GLKB Sound of Glarus 2024.

Klein und fein

Auch der Gemütlichkeit im Village hinter dem Zaunschulhaus machte der Regen zu schaffen. Dennoch war es sowohl am Kinderprogramm mit Marius (CH) als auch an den Abendkonzerten unübersehbar, wie die Acts auf der kleinen Bühne das Publikum in ihren Bann zogen. Am Donnerstag spielten dort Linda Elys (CH) und The Rooftop Sailors (CH) auf der glarnerSach-Bühne. Am Freitag sorgten Argyle (CH), Antje Schomaker (D) und La Nefera (CH) für Stimmung. Am Samstag schliesslich heizten die einzige Glarner Band dieses Jahres, Sub Ice (CH), drei bezaubernde Männer in Rüschenhemden, The Zurphonics (CH), und der Bass der Stammgäste aus Bern, Open Season (CH), im Village zum letzten Festivalabend nochmal so richtig ein.

Erfolgreiche Cashless-Einführung

Die Veranstalter des GLKB Sound of Glarus führten dieses Jahr auf dem gesamten Festivalgelände das Cashless-System ein. Die Besucherinnen und Besucher konnten problemlos mit den gängigen elektronischen Zahlungsmitteln (EC, Maestro, PostFinance, Kreditkarte, Twint, Apple und Samsung Pay) bezahlen. Wer keine dieser Karten nutzen wollte oder konnte, erhielt am Cashless-Desk eine spezielle Guthabenkarte gegen Bargeld. Auf dieser Karte übrig gebliebene Guthaben können am GLKB Sound of Glarus vom 19. bis 21. Juni 2025 verwendet werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Das GLKB Sound of Glarus fand von Donnerstag bis Samstag, 20. bis 22. Juni 2024, auf dem Zaunplatz in Glarus statt.

Save the Date:

Aufgrund des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Glarnerland verschiebt auch das Datum des GLKB Sound of Glarus im nächsten Jahr auf den 19. bis 21. Juni 2025.

Künstler im Internet:

Francine Jordi | Matthias Reim | Megawatt | Linda Elys | Rooftop Sailors

Paul Palud | Sam Tompkins | Gentleman | Argyle | Antje Schomaker | La Nefera

Marius | Baschi | Plüsch | Eagle Eye Cherry | Sub Ice | The Zurphonics | Open Season | Marius

Informationen im Internet:

soundofglarus.ch | glkb.ch | ticketcorner.ch | sbb.ch (RailAway)

