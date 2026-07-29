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Swiss Staffingindex: bilancio semestrale positivo nel mercato del lavoro temporaneo

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Dübendorf (ots)

Nella seconda metà dell'anno il mercato del lavoro temporaneo si stabilizza su bassi livelli. Le ore di lavoro prestate sono aumentate dell'1,5 per cento. Il settore dei contratti a tempo indeterminato continua a soffrire.

Dopo tre anni segnati da cali significativi nel mercato del lavoro temporaneo, i prestatori di personale svizzeri possono finalmente tirare un sospiro di sollievo registrando un bilancio semestrale positivo. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori temporanei sono aumentate dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente. Si registra invece un calo del numero di collocamenti a tempo indeterminato. Questo segmento del mercato prosegue la sua caduta inarrestabile, attestandosi al 19,4 per cento. Il risultato negativo nel collocamento per le posizioni a tempo indeterminato riflette l'incertezza dell'economia svizzera. Le tensioni geopolitiche, l'imprevedibile politica dei dazi dell'amministrazione USA e il rallentamento congiunturale degli ultimi anni inducono le imprese svizzere a essere estremamente caute nelle assunzioni. Allo stesso tempo, il consolidamento del mercato del lavoro temporaneo lascia intravedere una stabilizzazione della situazione economica.

Il dott. Marius Osterfeld, capo economista di swissstaffing, afferma: "La produzione industriale svizzera ha registrato all'inizio dell'anno un andamento positivo. La guerra in Iran ha rallentato, ma non arrestato, questo andamento. Ciò ha generato un aumento della domanda di lavoro temporaneo nel settore industriale e un leggero incremento delle ore lavorate". In tempi di incertezza economica il lavoro temporaneo rappresenta per molte aziende un importante strumento, consentendo di acquisire commesse in caso di miglioramento della situazione economica e di reperire rapidamente il personale necessario. Secondo uno studio condotto da Sotomo, il 61 per cento delle imprese ricorre al lavoro temporaneo per sfruttare appieno le fasi di crescita. Dopo una battuta d'arresto della congiuntura, è proprio il mercato del lavoro temporaneo a mostrare per primo segnali di ripresa.

L'intelligenza artificiale: un'opportunità e una sfida

In un contesto di mercato teso, l'intelligenza artificiale pone nuove sfide ai prestatori di personale. L'introduzione di nuove tecnologie e la conseguente riorganizzazione dei processi richiedono investimenti che di norma devono essere finanziati attraverso il fatturato corrente. Nonostante queste sfide, secondo un sondaggio condotto tra i membri dall'istituto di indagini di mercato e sociali gfs-zürich per conto di swissstaffing, il 79 per cento delle imprese di lavoro temporaneo utilizza l'intelligenza artificiale in uno o più processi. Al centro dell'attenzione vi sono soprattutto l'aumento dell'efficienza e il miglioramento dei processi di reclutamento.

L'intelligenza artificiale rappresenta al tempo stesso un'opportunità per i prestatori di personale. L'aumento della disoccupazione, insieme all'intelligenza artificiale, ha portato a un'ondata di candidature. Osterfeld spiega: "Oggi, per un posto vacante, le aziende ricevono in alcuni casi ben più di 100 candidature. Anziché dover cercare personale difficilmente reperibile, come accadeva ai tempi della carenza di manodopera, i prestatori di personale offrono il proprio sostegno nella valutazione dei dossier pervenuti e nel processo di selezione".

Prospettive

Il recente aumento dell'attività nel mercato del lavoro temporaneo induce i CEO delle aziende affiliate a swissstaffing a guardare al futuro con cauto ottimismo. Secondo un sondaggio condotto tra i membri da gfs-zürich, il 32,9 per cento delle aziende intervistate prevede un aumento delle attività nei prossimi sei mesi. Il dato è dunque in linea con quelli dei trimestri precedenti. La possibilità che il settore del lavoro temporaneo prosegua il suo trend di crescita dipenderà soprattutto dal fatto che la lieve ripresa congiunturale venga frenata dagli eventi geopolitici o, al contrario, favorita da una distensione dei conflitti in corso.