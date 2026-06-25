Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Bernard Maissen nuovo Presidente della fondazione "Consiglio svizzero della stampa"

Berna (ots)

All'inizio di giugno 2026 il Consiglio di fondazione della Fondazione "Consiglio svizzero della stampa" ha eletto Bernard Maissen nuovo presidente del Consiglio di fondazione. L'ex direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni succede a Daniel Hitzig, che si è dimesso all'inizio di maggio.

In qualità di giornalista ed ex direttore dell'UFCOM, Bernard Maissen vanta una conoscenza approfondita del panorama mediatico svizzero da diverse prospettive, una pluriennale esperienza dirigenziale e dispone di una vasta rete di contatti in tutte le regioni del Paese. Il neoeletto presidente afferma: "Sono lieto di poter contribuire, insieme agli enti promotori del Consiglio svizzero della stampa, all'interno di un organo impegnato, a garantire la salvaguardia e l'ulteriore sviluppo di questa importante istituzione. Il Consiglio della stampa contribuisce a rafforzare la fiducia nel settore mediatico svizzero, che attualmente deve affrontare grandi sfide e al contempo cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie."

Bernard Maissen ha ricoperto la carica di direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni fino al suo pensionamento ordinario nella primavera del 2026. In precedenza aveva guidato il dipartimento Media in qualità di vicedirettore. Prima di passare all'UFCOM, è stato caporedattore e membro della direzione dell'Agenzia svizzera di stampa (SDA), oggi "Keystone-SDA". Bernard Maissen ha inoltre lavorato come giornalista in diverse funzioni per la "Bündner Zeitung" ed è stato caporedattore della radio retoromancia della SSR.

Il Consiglio di fondazione ringrazia il presidente uscente Daniel Hitzig per il suo impegno a favore del Consiglio svizzero della stampa.