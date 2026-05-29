Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo parzialmente accolto contro la "Neue Zürcher Zeitung"

Berna (ots)

Parti: X. c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Verità / Dovere di rettifica

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Il Consiglio della stampa ha accolto parzialmente un reclamo contro la NZZ. Al centro dell'articolo vi era un tweet di Elon Musk sull'attentato del 20 dicembre 2024 al mercatino di Natale di Magdeburgo. Il reclamante ha contestato che l'articolo violasse il principio della ricerca della verità e il dovere di rettifica, poiché il testo, nelle sue affermazioni sul cosiddetto "Hamburger Stadtpark-Verfahren" (processo dello Stadtpark di Amburgo), relativo agli stupratori di una donna nel 2020, aveva diffuso informazioni errate senza successivamente correggerle.

Il Consiglio della stampa condivide la valutazione secondo cui l'articolo conteneva diverse inesattezze: la vittima non era adulta, bensì minorenne. Non era stata la vittima, ma una terza persona estranea ai fatti ad aver insultato uno degli imputati via WhatsApp. Gli imputati non erano otto, bensì dieci. E non è nemmeno corretto affermare che tutti siano stati condannati a una pena sospesa.

Il Consiglio della stampa ritiene che queste informazioni errate siano rilevanti, poiché violano uno dei principi fondamentali dell'etica giornalistica - la ricerca della verità - e minano così la fiducia nei media nel loro complesso. Proprio la copertura giornalistica dei casi giudiziari richiede particolare diligenza, poiché una cronaca inesatta può compromettere la fiducia nello Stato di diritto.

Presa di posizione 12/2026