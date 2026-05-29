Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo respinto contro la RTS

Berna (ots)

Parti: Partito verde liberale vallesano c. RTS

Tema: Ricerca della verità / Discriminazione

Reclamo respinto

Riassunto

Il Consiglio svizzero della stampa respinge il reclamo del Partito verde liberale vallesano contro l'emissione "Forum" della RTS. Non essendo stato invitato al dibattito dedicato alle elezioni cantonali, il partito riteneva che la realtà politica fosse stata falsata e sosteneva di aver subito una discriminazione. Le contestazioni sono state giudicate infondate. Durante la campagna elettorale, il Partido verde liberale vallesano ha avuto la possibilità di esprimersi in un'altra occasione. La scelta di limitare il dibattito alle forze politiche rappresentate in parlamento rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto ai media e risponde a un criterio oggettivo che non ha nulla a che vedere con una discriminazione fondata su pregiudizi negativi.

Presa di posizione 16/2026