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Festa federale di musica 2026: diretta nazionale da Bienne con la SSR, principale media partner

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Berna (ots)

Dal 14 al 17 maggio 2026 a Bienne si svolgerà la 35° Festa federale di musica. La SSR accompagnerà l'evento insieme alle sue unità regionali in qualità di principale media partner e trasmetterà direttamente da Bienne su tutti i suoi canali. La copertura completa comprende oltre 30 ore di trasmissioni in diretta online, programmi radiofonici e televisivi in diretta condotti da presentatrici e presentatori e diversi formati realizzati a seguito della manifestazione.

La Festa federale di musica è un'occasione d'incontro per le appassionate e gli appassionati di musica bandistica di tutte le generazioni e di tutta la Svizzera. Nel 2026 l'evento giunge alla sua 35° edizione e Bienne ospita il concorso musicale per la terza volta. Nel fine settimana dell'Ascensione, circa 550 associazioni e 25'000 musiciste e musicisti si sfideranno in cinque categorie di livello, esibendosi con brani obbligatori e a scelta su 15 palchi. Un elemento importante della festa è la musica da parata, che verrà presentata su due percorsi dedicati, seguiti dalla SSR e trasmessi in diretta streaming su Play RTR. Tra i momenti salienti delle parate ci saranno le esibizioni della Banda della Guardia Svizzera Pontificia.

La SSR in diretta da Bienne

In qualità di principale media partner, la SSR trasmetterà in diretta la Festa federale di musica e informerà su tutti i suoi canali in merito ai concorsi musicali. Per tutta la durata della manifestazione, la SSR sarà presente con un proprio studio radiotelevisivo, offrendo al pubblico uno sguardo dietro le quinte. L'offerta digitale on demand comprenderà oltre 30 ore di esibizioni in diretta, affiancate da quattro trasmissioni condotte in diretta da presentatrici e presentatori: dal cuore della manifestazione musicale verranno diffusi due programmi radiofonici e due televisivi in diverse lingue. La festa sarà inoltre registrata in formato audio e video dalla SSR, che trasmetterà l'evento anche oltre i confini elvetici attraverso i propri canali social.

Impegno per la musica

Con la sua presenza alla Festa federale di musica a Bienne, la SSR offre una piattaforma ai talenti musicali svizzeri di tutte le età e rafforza la coesione interregionale. Un progetto che si inserisce pienamente nell'obiettivo di una maggiore collaborazione sovraregionale anche sul piano dei contenuti di servizio pubblico. In tale contesto, sabato dalle 11.00 alle 12.30 è prevista una trasmissione radiofonica nazionale diffusa sulle reti della SSR in tutte le quattro regioni linguistiche. Per l'intera durata della manifestazione, la SSR trasmetterà inoltre in diretta streaming tutti i concorsi musicali della parata, con oltre 30 ore di diffusione sulle piattaforme digitali. Tutte le unità regionali accompagneranno la festa e le formazioni partecipanti con trasmissioni in diretta e servizi speciali. Nel dettaglio: SRF Musikwelle informa sull'evento già dal 10 maggio, con collegamenti quotidiani in diretta da Bienne da mercoledì 13 a domenica 17 maggio. Durante il venerdì dell'Ascensione, anche RSI e RTS trasmetteranno in diretta dalla festa. Già nei giorni precedenti l'evento, il 9 maggio su RTS Première è andata in onda la trasmissione "Le Kiosque à Musiques" da Bienne, con la partecipazione di diverse e diversi rappresentanti della Festa federale di musica. RTR trasmetterà la musica da parata in diretta streaming e dedicherà degli speciali all'evento musicale nei programmi radiotelevisivi "Cuntrasts" e "Artg musical". Un tocco originale al programma "Bella Musica" lo porterà l'artista audiovisivo e musicista di Bienne, Cee-Roo: giovedì e venerdì percorrerà la città a bordo di un tuk tuk della SSR, invitando le visitatrici e i visitatori del festival a provare diversi strumenti a fiato. Queste interazioni, filmate e registrate, daranno vita a una videocapsula ibrida che unisce documentazione e musica.

Infine, il 23 maggio in prima serata (dalle 18.10 alle 19.10) andrà in onda il programma televisivo "Bella Musica" dedicato alla Festa federale di musica, che riproporrà in tutte e quattro le regioni linguistiche i momenti salienti del fine settimana dell'Ascensione, presentandoli a un vasto pubblico sul primo canale.