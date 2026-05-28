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Ottimizzazione delle sedi della SSR: venduta la torre RTS di Ginevra

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Berna (ots)

Comunicati ad hoc ai sensi dell'art. 53 RQ

Oggi a Ginevra è stata siglata la vendita dell'immobile "La Tour RTS", segnando così l'inizio di un nuovo capitolo per questa sede storica. La SSR in qualità di venditrice e futura principale locataria, insieme all'acquirente - la fondazione Hans-Wilsdorf - rendono possibile la creazione di un luogo d'incontro tra media pubblici e privati, ricerca e iniziative civiche. L'impulso è partito dal Cantone di Ginevra, proprietario del terreno. Le parti hanno concordato un prezzo di vendita di 150 milioni di franchi.

Con "Enavant", la SSR è impegnata in un profondo processo di trasformazione che proseguirà con determinazione nei prossimi tre anni, adeguando le strutture interne, rafforzando l'offerta e puntando sempre più sul digitale. Inoltre, entro il 2029 la SSR dovrà attuare importanti misure di risparmio, anche in seguito alla decisione del Consiglio federale di ridurre il canone radiotelevisivo. Per tutelare il più possibile l'offerta di programmi e il personale, e poiché la trasformazione digitale consente di riorganizzare i processi di produzione e di lavoro, la SSR punta anche a realizzare economie nell'ambito degli immobili e delle infrastrutture. Grazie a una strategia immobiliare coerente, la SSR ottimizza le sedi, riduce le superfici e abbassa i costi.

RTS mantiene la sua presenza a Ginevra

In questo contesto, RTS ha già trasferito la propria sede di Losanna (La Sallaz) in un moderno centro di produzione nel campus EPFL di Losanna-Ecublens. La struttura è stata concepita per rispondere ai processi di produzione multimediale e alle mutevoli esigenze del pubblico, ed è attualmente in fase di progressiva messa in funzione. Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, il pubblico avrà l'opportunità di scoprire le nuove superfici di lavoro (leggi il comunicato stampa). Il complesso di Losanna-Ecublens è stato interamente finanziato attraverso la vendita di vecchi edifici, conformemente alla strategia immobiliare della SSR, e non è collegato alla vendita della torre di Ginevra.

RTS continuerà a essere presente a Ginevra come locataria della torre. In questa sede, sta investendo in un nuovo centro di produzione video, in cui viene portata avanti la trasformazione digitale. Per questo motivo, i team continueranno a lavorare a Ginevra come di consueto, a eccezione delle redazioni di attualità e sport, che si trasferiranno a Losanna-Ecublens.

La torre si reinventa

L'impulso alla vendita dell'immobile è arrivato dal Cantone di Ginevra e ha portato un accordo tra la SSR e la fondazione Hans Wilsdorf. L'obiettivo è trasformare questo edificio emblematico in un vivace punto di incontro al servizio della democrazia. La torre vuole essere un laboratorio per idee e nuove metodologie, dove si approfondiscono temi quali la trasformazione digitale, la qualità dell'informazione, ma anche la questione della coesione sociale. In qualità di locataria principale, la RTS rappresenta una componente significativa di questa visione, insieme ad altri media quali Le Temps, Heidi.news e il Think-Tank Prospera.

Oggi la vendita è stata formalizzata con le firme delle parti. Il prezzo di vendita è di 150 milioni di franchi, di cui circa 100 milioni come utile contabile nell'esercizio in corso. Grazie a questi ricavi, la SSR potrà sostenere i costi di ristrutturazione che dovrà affrontare nei prossimi anni. Essi potranno però anche essere utilizzati per investimenti futuri o per il rimborso del capitale di terzi.

L'amministrazione dell'immobile sarà affidata a una fondazione svizzera di diritto privato appositamente costituita dalla Fondazione Hans Wilsdorf, la fondazione "FOCUS, Fondation La Tour en Communs". Il Cantone di Ginevra è proprietario del terreno e concede alla proprietaria dell'edificio un diritto di superficie a titolo gratuito.

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"FOCUS, Fondation La Tour en Communs"

La "Fondation La Tour en Communs" dà vita a Ginevra a uno spazio dinamico dedicato all'informazione di qualità e all'innovazione nella sua diffusione, impegnandosi a favore dell'integrità democratica. Si propone di mettere a disposizione - principalmente di enti di pubblica utilità attivi nei settori dell'informazione, della creazione di contenuti e della ricerca - locali dedicati e spazi comuni per le attività di produzione, diffusione, riflessione e amministrazione. L'obiettivo è fare di Ginevra un punto di riferimento internazionale per il nuovo contratto sociale, di fronte alle sfide poste dalla digitalizzazione, dalla disinformazione e dalla convivenza nella società. Essa promuove un'informazione di qualità come bene comune e la reinvenzione degli spazi pubblici al servizio di cittadine e cittadini. La Fondazione può intraprendere qualsiasi attività o operazione direttamente o indirettamente connessa al proprio scopo, in particolare l'organizzazione di eventi, il sostegno a progetti di ricerca o mediatici. Non persegue alcun scopo di lucro e non ha alcun carattere politico né confessionale.

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