Lidl Svizzera lancia Lidl Pay

Una scansione per tutta la spesa

Weinfelden (ots)

Lidl Svizzera lancia Lidl Pay, un sistema di pagamento integrato direttamente all'interno dell'app Lidl Plus. In tutte le filiali svizzere, la clientela ora può effettuare il pagamento e attivare i vantaggi in un'unica soluzione. Questa nuova funzione accelera e semplifica notevolmente la spesa per i clienti.

Lidl Svizzera lancia la prossima innovazione digitale per rendere la spesa ancora più semplice per la sua clientela. Con l'introduzione di Lidl Pay, l'impresa di commercio al dettaglio integra la procedura di pagamento direttamente nell'app fedeltà Lidl Plus. Fino ad ora, i clienti dovevano prima mostrare la loro carta cliente digitale e successivamente scegliere un metodo di pagamento separato, come contanti, carta, Twint o carta regalo. Con la nuova funzione, è sufficiente una sola scansione della carta Lidl Plus. Una volta scansionata la carta, il pagamento avviene dopo una breve conferma alla cassa. Lidl Pay è possibile sia alle casse servite che alle casse self checkout.

Maneggevolezza e sicurezza

Lidl Pay si trova integrata direttamente nell'account Lidl Plus esistente e può essere attivata a piacimento. I clienti possono inserire carte di debito e di credito dei circuiti Visa e Mastercard nel Lidl Wallet. Per motivi di sicurezza, l'autorizzazione di ogni pagamento richiede procedure biometriche come il Face ID, l'impronta digitale o l'inserimento di un PIN personale. La procedura di pagamento è al 100% senza contatto e offre un ottimo livello di sicurezza.

Bram van der Valk, Chief Customer Officer di Lidl Svizzera: "Lidl Pay migliora significativamente l'esperienza di acquisto. Combinando il pagamento e l'applicazione degli sconti, non è più necessario maneggiare faticosamente carte e portafoglio durante la procedura di pagamento."