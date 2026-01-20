SRG SSR

Il cinema protagonista nella città barocca: 58 coproduzioni SSR presentate alle Giornate di Soletta

Berna (ots)

Dal 21 al 28 gennaio 2026 si terrà la 61ª edizione delle Giornate cinematografiche di Soletta, appuntamento centrale per il cinema svizzero e un luogo privilegiato d'incontro tra pubblico e professioniste e professionisti del cinema. Anche quest'anno la SSR è il principale media partner e figura nel programma con 58 coproduzioni. Su Play Suisse è inoltre disponibile una collezione speciale di film delle precedenti edizioni.

Da oltre 60 anni, le Giornate cinematografiche di Soletta offrono, nell'ultima settimana di gennaio, una vetrina unica sulla produzione cinematografica svizzera. Dal 21 al 28 gennaio 2026, la 61ª edizione mette ancora una volta al centro la ricchezza e la varietà del cinema svizzero in tutte le sue forme. La SSR sostiene il festival in veste di principale media partner ed ha una forte presenza nel programma: 58 dei 164 film proiettati sono sue coproduzioni.

Tra i momenti più attesi figura il film di apertura "The Narrative", che ripercorre il caso di Kweku Adoboli, un tempo celebre trader di UBS a Londra. Finché i miliardi scorrono, viene visto come motore di un sistema ad alto rischio, ma dopo un errore che provoca perdite per oltre 2,3 miliardi di dollari, il fallimento sistemico diventa una vicenda di colpa personale. Degno di nota è anche "Kalari Kid - She Hits Back", che racconta come due ragazze in una società segnata dalla violenza di genere trovino l'auto-emancipazione con l'aiuto di Kalari, la più antica arte marziale al mondo, e in India lottino per la libertà di essere le donne che desiderano. "Lydia - Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus" traccia il ritratto storico di Lydia Welti-Escher, figlia di Alfred Eschers, che si ribella alle costrizioni sociali per una vita autodeterminata prima di venire internata dal marito in una clinica psichiatrica. "Becaària" racconta invece la storia di Mario, un 16enne che vive in un piccolo villaggio del Ticino, che nel 1977, tra problemi a scuola, goffi primi amori e conflitti con il padre, cerca la sua strada e durante un'estate trascorsa come garzone in montagna vive esperienze formative sulla vita, sull'amore e su sé stesso.

Focus su dialogo, formazione e sguardo al settore

Dal 2024, le Giornate cinematografiche di Soletta riuniscono le attività di networking e formazione continua nel programma di settore SO PRO. L'obiettivo è uno scambio professionale ma al tempo stesso informale tra i vari attori dell'industria cinematografica. Durante la settimana del festival si svolgerà un programma di tre giorni che consentirà alle persone accreditate di partecipare a sessioni di pitching, eventi informativi, casi di studio, workshop ed eventi di networking. Venerdì 23 gennaio, allo Stadttheater di Soletta la direttrice generale della SSR Susanne Wille e il responsabile Film della SSR Sven Wälti, illustreranno le attuali sfide del settore. L'evento si terrà in tedesco e francese con traduzione simultanea.

Play Suisse celebra Soletta con una collezione speciale

In occasione delle Giornate cinematografiche di Soletta, Play Suisse presenta dal 15 gennaio una nuova collezione di film delle precedenti edizioni. Tra i titoli di punta figura il film di apertura del 2025 "Una curiosa eredità". Il regista Thomas Haemmerli ritrae con umorismo e acume l'eccentrico magnate immobiliare Bruno Stefanini di Winterthur, intrecciando la sua biografia con capitoli chiave della storia sociale ed economica svizzera. "IDDU Racconti dell'isola" offre uno sguardo su Stromboli, dove il vulcano scandisce da secoli la vita della popolazione tra turismo e minaccia esistenziale, sollevando interrogativi sulla sostenibilità. "Berehynia, le donne di Kyiv" segue quattro redattrici di ELLEUkraine, che continuano a pubblicare la loro rivista nonostante la guerra. Un ritratto intimo sulla resilienza, in cui la normalità diventa un atto di coraggio.