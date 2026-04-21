SBV Schweiz. Baumeisterverband

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori: Collo di bottiglia burocratico: la SSIC dice no all'iniziativa per la sostenibilità

Zurigo (ots)

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) respinge la cosiddetta "Iniziativa per la sostenibilità" dell'UDC, poiché i contingenti d'immigrazione comporterebbero inevitabilmente un aumento della burocrazia, aggraverebbero la carenza di personale qualificato e comprometterebbero in modo significativo le relazioni economiche con l'UE, fondamentali per la Svizzera. Invece di appesantire ulteriormente la burocrazia, i problemi come la carenza di alloggi o il sovraccarico delle infrastrutture devono essere affrontati con investimenti mirati e procedure di pianificazione e autorizzazione più efficienti.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) respinge con fermezza la cosiddetta "Iniziativa per la sostenibilità" con il suo rigido tetto massimo demografico. La SSIC considera particolarmente critico il previsto passaggio a un sistema basato su contingenti e numeri massimi per tutte le forme di immigrazione, che interesserebbe in particolare anche la manodopera qualificata proveniente dall'estero. I contingenti d'immigrazione comportano inevitabilmente un aumento della burocrazia. Le imprese dovrebbero affrontare lunghe procedure di autorizzazione e attendere più a lungo per assumere personale qualificato. Si temono conflitti di ripartizione tra settori e regioni, che probabilmente andrebbero a discapito del settore della costruzione.

Nonostante la promozione della manodopera nazionale, il settore della costruzione continua a dipendere dall'UE

Le imprese di costruzione svizzere attribuiscono grande importanza alla formazione delle e degli apprendisti della propria regione e alla formazione continua mirata degli operai e delle operaie edili con molti anni di esperienza. Tuttavia, alla luce della carenza di manodopera qualificata, anche l'immigrazione riveste un ruolo fondamentale nel reclutamento di personale nel settore principale della costruzione, poiché migliora la disponibilità di personale. Nonostante il forte impegno nella promozione della manodopera svizzera, la quota di stranieri nei cantieri svizzeri si attesta da molti anni a circa due terzi. La grande maggioranza proviene dall'UE, soprattutto da Portogallo, Italia, Germania, Francia e Spagna.

Non compromettere le relazioni essenziali con l'UE

Inoltre, l'iniziativa comporta rischi elevati per le relazioni con l'UE, stabili ed essenziali per l'economia svizzera. In quanto principale partner commerciale, l'UE è strettamente legata al mercato del lavoro svizzero e alle catene del valore. Eventuali restrizioni alla libera circolazione delle persone potrebbero mettere sotto pressione gli accordi bilaterali esistenti e compromettere notevolmente la sicurezza nell'ambito della pianificazione per le imprese. L'edilizia dipende in modo particolare da condizioni quadro affidabili, catene di approvvigionamento efficienti e mercati aperti.

Gli investimenti nell'edilizia residenziale e nelle infrastrutture sono fondamentali

La SSIC respinge l'iniziativa poiché essa si limita a gestire i sintomi senza risolvere le cause. La carenza di alloggi, il traffico e le infrastrutture sovraccariche non si combattono introducendo nuovi ostacoli al reclutamento, ma con procedure più rapide, investimenti e sufficiente personale qualificato.