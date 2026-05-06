Pro Senectute

Ballo che passione: sempre più over 60 scendono in pista

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Zurigo (ots)

Sono sempre più numerose le persone anziane che usufruiscono delle proposte di corsi di ballo organizzati da Pro Senectute. Negli ultimi due anni è stato registrato un incremento della partecipazione pari al 35 per cento. Riscuotono un successo superiore alla media, in particolare, le discoteche per over 60.

Il ballo è un'attività molto apprezzata fra le persone anziane. Secondo le cifre attuali in possesso di Pro Senectute, i corsi e gli eventi proposti dall'organizzazione nel 2025 hanno visto scendere in pista ben 13 300 over 60, contro i circa 9800 del 2023. L'incremento registrato negli ultimi due anni è quindi pari al 35 per cento. A lanciarsi nelle danze sono soprattutto le donne; gli uomini rappresentano solo un quarto dei partecipanti.

Il ballo come opportunità di socializzazione

Oltre ai classici corsi di ballo, sono sempre più richiesti eventi di Line Dance, balli di coppia, pomeriggi danzanti e manifestazioni incentrate sul ballo. Queste ultime registrano tassi di crescita superiori alla media, sia in termini di adesioni che di numero di eventi organizzati. "Le manifestazioni dedicate al ballo attraggono anche persone che non intendono frequentare un corso tradizionale, ma che vogliono approfittare del ballo come opportunità di socializzazione", afferma Peter Burri Follath, responsabile Comunicazione di Pro Senectute Svizzera.

L'appeal delle discoteche è destinato a durare

Pro Senectute prevede che le proposte dedicate al ballo continueranno a crescere nei prossimi anni, soprattutto sull'onda di eventi come le discoteche per over 60, che raggiungono contemporaneamente un gran numero di persone anziane. Spesso sono occasioni come queste a indurre chi si lancia in pista a iscriversi a corsi continuativi. Pertanto, dopo la discoteca per over 60 organizzata l'anno scorso a Basilea nel contesto dell'ESC, anche nel 2026 Pro Senectute Svizzera proporrà un altro grande evento nazionale: la Suisse Disco 60+, il prossimo party dedicato agli over 60 che si terrà a Zurigo il 12 settembre.