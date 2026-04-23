Excellence Cruises

Mittelthurgau präsentiert mediterrane Kroatien-Kollektion

Kroatische Adria - Yacht Cruising im grossen Blau

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Weinfelden (ots)

Das Reisebüro Mittelthurgau startet in die maritime Kroatien-Saison. Die Adria-Cruises an Bord der Excellence Nera verbinden erholsame Tage auf See und Kultur zum Staunen. Mit dem Privileg, eine der schönsten Regionen des Mittelmeers jenseits grosser Touristenströme zu erkunden. Auf einer modernen Motoryacht, die 39 Gästen einen 4-Sterne-Plus-Standard, höchsten Komfort und viel Platz für den privaten Rückzug bietet.

"Wer dieses Inselparadies in Ruhe geniessen will, trifft mit einer Yacht Cruise die beste Wahl. Draussen auf dem Meer gibt's nur Wellen, Wind und das weite Blau - Erholung pur! Wir steuern kleine Inseln an, wo es wenig Tourismus gibt, und legen an einsamen Buchten Badestopps ein, die nur übers Meer erreichbar sind." Sandra Baur, Produktmanagerin Kroatien

Die Excellence Nera. Kein Hafen zu klein, keine Bucht zu eng, um anzulegen. Die Atmosphäre: familiär, stilvoll und doch ganz entspannt. Dazu herzliche Gastfreundschaft und vorzügliche mediterrane Küche - ein stilvoll-maritimes Feriendomizil.

Exklusives Yacht Cruising. Aufs Meer schauen, einen Delphin erspähen oder auf dem Sonnendeck im Whirlpool chillen. Die Yacht-Matrosen sind zur Stelle, wenn die Gäste Lust aufs glasklare Meer haben. Schnorchel und Badetücher liegen bereit. Von der Badeplattform gelangt man direkt ins kristallklare Wasser. Nicht mehr als 39 Gäste heisst die Yacht in geräumigen Deluxe-Aussenkabinen willkommen, zwei davon mit privater Veranda.

Streifzüge an Land. Historische Städte, malerische Küsten und Naturwunderwelten, Bauwerke und andere Spuren aus römischer und venezianischer Zeit. Die Landtouren führen an besondere Orte und zu Begegnungen mit Menschen, die Interessantes über ihre Heimat zu erzählen haben - zu den Steinmetzen von Brac, zum unbekannten Weltwunder der Sinkhöhlen am roten See von Imotski, durch Nationalparks und an Weltkulturerbestätten.

Croatia Mediterranea. Zwölf Tage dauert der mediterrane Törn vom grünen Istrien in der schönen Kvarner Bucht, zu den Hafenstädten und Inseln Dalmatiens. Im unwiderstehlich schönen Dubrovnik legt die "Nera" an, wenn die grossen Touristenströme die Stadt verlassen haben. 12 Tage ab 5155 Franken.

Dalmatiens schöner Süden. Mediterrane Lebensart, das Türkis der Adria, an steilen Klippen, in intakter Natur. Alte Mauern zeugen von bewegter Geschichte. Auf den Inseln herrscht Ruhe und Gelassenheit. Es verbinden sich die Aromen des Meeres mit mediterranen Kräutern und feinen Weinen. 8 Tage ab 3495 Franken.

Ewig junges Kroatien. Ein Adria-Törn zwischen Inselperlen und Antike - vom mondänen Seebad Opatija bis zur mittelalterlichen Hafenstadt Sibenik, zum unvergleichlich schönen Insellabyrinth der Kornaten, zu jahrtausendealten Olivenbäumen und Weltnaturerbe-Schätzen. 8 Tage ab 3495 Franken.

Infos und Links

Kroatische Adria 2026. Die neue Kollektion mit 16 Reisedaten von April bis Oktober 2026 ist jetzt buchbar. 8 oder 12 Tage auf der Excellence Nera, ab 3495 Franken inkl. Flüge ab/bis Zürich, Halbpension und Kulturprogramm. mittelthurgau.ch/kroatien

Die Excellence Nera. mittelthurgau.ch/schiff/excnera

Die Kollektion Kroatische Adria 2026 hier anschauen oder bestellen.