ov-ap setzt auf time2learn Young Talents – ein Meilenstein für die KV-Ausbildung

Die öffentliche Verwaltung (ov-ap) setzt bei der Ausbildung ihrer KV-Lernenden neu auf time2learn Young Talents. Damit entscheidet sich eine weitere grosse KV-Branche für die digitale Bildungsplattform und inzwischen arbeiten 18 von 19 KV-Branchen mit time2learn.

Den Zuschlag erhielt Swiss Learning Hub im Rahmen einer freihändigen Ausschreibung. Die Ablösung der bisherigen Plattform sowie die Migration sämtlicher relevanter Ausbildungsdaten in time2learn stellten ein anspruchsvolles und zeitkritisches Projekt dar.

Claudia Herren, Co-Geschäftsführerin von ov-ap, kommentiert: «Wir wussten, dass die Umsetzungszeit sehr knapp war. Deshalb suchten wir einen erfahrenen Anbieter mit einem bewährten Produkt und guten Referenzen. Die Swiss Learning Hub AG mit dem Produkt time2learn konnten unsere Anforderungen mit ihrem Standardprodukt sehr gut abdecken. Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit erfolgte die Einführung der neuen Plattform und E-Learnings wie geplant und ohne Verzögerung.»

Mit time2learn deckt ov-ap sowohl den betrieblichen Teil der Ausbildung als auch den überbetrieblichen Bereich umfassend ab. Der Organizer zusammen mit dem Testpool unterstützt die Planung und Begleitung der überbetrieblichen Kurse und der Kompetenznachweise, während das QV-Modul die effiziente Abwicklung des Qualifikationsverfahrens inklusive der Detailbewertung der Praktischen Arbeit ermöglicht. Ergänzend werden E-Learning-Module entwickelt, die den Blended-Learning-Ansatz stärken und die Ausbildungsqualität nachhaltig fördern.

Bereits im November 2025 wurden die lokalen und regionalen Organisationen sowie die Chefexperten in time2learn eingeführt. Seit Dezember 2025 fanden zahlreiche Schulungs-Webinare in der ganzen Schweiz für die Berufsbildenden statt, um einen reibungslosen Übergang und eine optimale Nutzung der Plattform sicherzustellen. Und per 1. Februar sind alle Lernenden und Praxisbildenden mit time2learn unterwegs.

Roland Gmür, Head Platform Business der Swiss Learning Hub AG, ergänzt: «Die Anfrage von ov-ap passte perfekt zu den Produkten und Dienstleitungen der Swiss Learning Hub AG und wir konnten alles aus einer Hand anbieten. Das anspruchsvolle Einführungs- und Migrationsprojekt haben wir auch dank der super Zusammenarbeit mit der neuen ov-ap Geschäftsstelle kosten- und termingerecht abschliessen können.»

Das gesamte Team der Swiss Learning Hub AG bedankt sich ganz herzlich bei ov-ap für das Vertrauen und es freut sich auf die weitere, langfristig ausgelegte Zusammenarbeit für eine zukunftsorientierte KV-Ausbildung.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

