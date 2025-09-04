Marktlink Zürich M&A AG

M&A Spezialist Marktlink Schweiz begleitet FS Partners beim Zusammenschluss mit Valtus

Marktlink berät bei grenzüberschreitender Transaktion im Executive Interim Management: FS Partners AG schliesst sich der Valtus Group an

Zürich, 04 September 2025 – Der Schweizer Spezialist für Executive Interim Management, FS Partners AG, schliesst sich der französischen Valtus Group an. Die von Marktlink begleitete grenzüberschreitende Transaktion markiert einen bedeutenden Meilenstein in den Wachstumsstrategien beider Unternehmen.

Dieser strategische Schritt stärkt nicht nur die Präsenz von FS Partners in der Deutschschweiz, sondern ebnet auch den Weg für die Expansion in die französischsprachige Schweiz. Gleichzeitig eröffnet er Zugang zum internationalen Netzwerk der Gruppe in 30 Ländern und ermöglicht über die starke regionale Präsenz von Valtus den Eintritt in den etablierten DACH-Raum, ein Markt, in dem FS Partners bislang nicht vertreten war. Für die Valtus Group bedeutet diese Akquisition eine Stärkung ihrer Position in der DACH-Region. Mit der inzwischen zehnten europäischen Tochtergesellschaft verfügt die Gruppe nun über eine vollständige Abdeckung in diesem Markt.

Gemeinsam mit der Valtus Group wird FS Partners künftig das Wachstum sowohl regional als auch international aktiv vorantreiben und dabei die Vorteile einer robusten globalen Plattform in 30 Ländern nutzen. Die Schweiz, Heimat zahlreicher multinationaler Konzerne mit lokalen Niederlassungen, bietet ideale Voraussetzungen, um internationale Unternehmen bei der Bewältigung ihrer grössten Herausforderungen durch nahtlose grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu unterstützen.

Darüber hinaus ermöglicht die Partnerschaft den Ausbau des Dienstleistungsangebots in der Schweiz. FS Partners erhält Zugang zu den globalen Kapazitäten von Valtus und stellt gleichzeitig die weltweit einheitlich hohen Qualitätsstandards sicher. Das Leistungsportfolio umfasst Executive Interim Management in allen Funktionen, Restrukturierung und Finanzberatung, Programmmanagement sowie Beratung und Unterstützung durch spezialisierte Fachkräfte.

Wachstum mit Vision und internationalem Partner

Nach Gesprächen mit verschiedenen strategischen und Private-Equity-Investoren fiel die bewusste Wahl von FS Partners auf die Valtus Group. Es handelt sich um einen international aufgestellten Marktführer im Executive Interim Management mit Sitz in Frankreich. Unterstützt von GENEO ist die Gruppe in den nordischen Ländern, Grossbritannien, Deutschland, Österreich und Italien tätig. Die Partnerschaft ermöglicht direkte Synergien und eröffnet neue Marktchancen, insbesondere bei internationalen Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind, bislang ein fehlendes Standbein in der Expansion der Gruppe.

„Mit Valtus vergrössern wir nicht nur unsere Reichweite, sondern gewinnen einen Partner, der unsere Werte und unsere langfristige Vision teilt“, sagt Simon Frei, CEO und Managing Partner der FS Partners AG. „Das Timing stimmte und die Harmonie – in strategischer wie in persönlicher Hinsicht – war von Anfang an offensichtlich. Diese Partnerschaft zeichnet sich durch Klarheit, gegenseitigen Respekt und gemeinsame Ambitionen aus. Zusammen sind wir bestens positioniert, unsere führende Rolle im Financial Interim Management in der Schweiz und darüber hinaus weiter auszubauen.“

Marktlink begleitete FS Partners während des gesamten Prozesses, von der Vorbereitung bis zu den finalen Verhandlungen und brachte eine gezielte Auswahl lokaler und internationaler Käufer ein. Dank der Expertise in grenzüberschreitenden Transaktionen unterstützte Marktlink bei der Identifikation des richtigen strategischen Partners. Zudem spielte das Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Abstimmung der Erwartungen, der Strukturierung des Deals, der Festlegung künftiger Rollen sowie beim Ausgleich auf zwischenmenschlicher und operativer Ebene.

Grenzüberschreitende Stärke durch Marktlink

Für Marktlink Schweiz stellt diese Transaktion ein weiteres Beispiel für die wachsende Nachfrage nach internationaler Vernetzung im KMU-Segment dar und unterstreicht das Potenzial grenzüberschreitender M&A-Prozesse.

„Diese Transaktion zeigt, wie internationale Partnerschaften genutzt werden können, um strategisch in neue Regionen zu expandieren und Synergien zu realisieren“, erklärt Marc Reinhardt, Managing Partner von Marktlink Schweiz. „Gerade für spezialisierte Dienstleister wie FS Partners ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich strategisch zu positionieren und Skalierungspotenziale zu erschliessen.“

Viele Unternehmer überdenken derzeit ihre Zukunftspläne, während internationale Investoren aktiv daran arbeiten, ihre Position in wichtigen Personaldienstleistungs-Segmenten zu konsolidieren. Die Schweiz ist dabei ein attraktiver, aber komplexer Markt, oft das fehlende Puzzlestück im globalen Footprint internationaler Player. Mit ihrer tiefen lokalen Expertise, internationaler Reichweite und einer wachsenden Erfolgsbilanz, inklusive weiterer Staffing-Deals in der Pipeline, ist Marktlink einzigartig positioniert, um Unternehmer durch diese strategischen Gespräche zu begleiten.

Über Marktlink

Marktlink wurde 1996 gegründet und gehört heute zu den führenden unabhängigen M&A-Beratungsunternehmen in Europa. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Unternehmer während des gesamten Verkaufsprozesses zu begleiten. Mit mehr als 350 M&A-Experten an 20 Standorten in acht europäischen Ländern kombiniert Marktlink tiefes lokales Know-how mit einem breiten internationalen Netzwerk von Käufern und Investoren. Das Unternehmen bietet praxisnahe Unterstützung über den gesamten M&A-Prozess hinweg – von der Vorbereitung bis zu den finalen Verhandlungen – mit einem klaren Fokus auf persönliche Begleitung und strategische Passgenauigkeit. Im Jahr 2024 begleitete Marktlink erfolgreich über 150 Transaktionen in Europa, die überwiegende Mehrheit davon auf Verkäuferseite für privat geführte Unternehmen.

Website: www.marktlink.com

Media Relations Marktlink Switzerland

c/o Brand Affairs

Luca Zagorski

luca.zagorski@brandaffairs.ch