Excellence Cruises

Excellence Cruises zum 8. Mal mit dem Green Award ausgezeichnet

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Weinfelden (ots)

Die Excellence Pearl, Flussliner der Schweizer Familienreederei Excellence Cruises, wurde mit dem Green Award in Gold ausgezeichnet. Inzwischen tragen acht Schiffe der Flotte das Zertifikat der internationalen Stiftung. Neben den Investitionen in modernste Umwelttechnologie bei Neubauten gehört es zur Nachhaltigkeitsstrategie der Excellence-Reederei, kontinuierlich die Bestandsflotte umweltgerecht nachzurüsten.

Die Excellence Pearl verlässt Ende März die niederländische Werft mit neuer Motorisierung und CAT - Clean Air Technology. Die Inspektoren der renommierten Green Award Foundation prüften das Schiff am 25. März und erteilten ihm die Gold-Zertifizierung. Die neue Stage V-Motorisierung der Excellence Pearl in Verbindung mit der Clean Air Technology - ein SCR-Katalysator mit Dieselpartikelfilter und Abgasrückführung - reduziert Schadstoffemissionen signifikant und verbraucht weniger Treibstoff. Mindestens 75% der Stickoxide (NOx) und über 90% des Feinstaubs (PM) gelangen nicht mehr in die Atmosphäre.

Der Schweizer Reeder Karim Twerenbold investiert seit Jahren substanziell in die Nachhaltigkeit seiner Flotte - nicht nur in Schiffsneubauten, sondern auch in die Nachrüstung der Bestandsflotte. Die Investitionssumme für die Neumotorisierung der Excellence Pearl und zusätzliche Arbeiten (Verbesserungen) im Zuge der Neumotorisierung betrug 1'590'000 Euro. Mit der neu zertifizierten "Pearl" ist die Flotte von Excellence Cruises nun 8-fach mit dem Green Award ausgezeichnet, davon fünf Mal in Gold, drei Mal in Silber.

Wer hats erfunden? Die Schweizer. Als Reeder Karim Twerenbold mit niederländischen Schiffbauingenieuren 2019 eine neuartige Katalysatortechnik für seine Schiffe plante, hielten Fachleute sein Projekt für unrealisierbar. Ein Jahr später war es die Excellence Empress, die als weltweit erstes Passagierflussschiff mit der Clean Air Technology neue Standards für umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss setzte. Die Green Award-Stiftung verlieh der schweizerisch-niederländischen Pionierleistung erstmals in ihrer Geschichte den Award in Gold. Die Clean Air Technology des Schiffes sei vorbildhaft für die Branche.

Am 1. April startet die Excellence Pearl umweltgerecht in die Saison. Sie kreuzt in Flandern, den Niederlanden und Norddeutschland, auch in den sensiblen Gewässern des UNESCO-Welterbes Wattenmeer. Regelmässig macht das Schiff in Amsterdam fest, wo nur Schiffe mit dem Green Award-Zertifikat in den City-Hafen einlaufen dürfen.

Über uns

Excellence Cruises ist die Privatreederei der Aargauer Unternehmerfamilie Twerenbold und Teil der Twerenbold Reisen Gruppe, Baden - gegründet im Jahr 1895. Unter der Flagge von Excellence Cruises kreuzen in Europa zehn Flussschiffe. Das Excellence-Team in Weinfelden steuert Routing, Tour Operating, Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und Kommunikation der Flotte. Excellence wurde 2-fach als Vorreiter ganzheitlich nachhaltiger Flussreisen mit dem Myclimate-Award ausgezeichnet und 8-fach mit dem Green Award zertifiziert. Die unabhängige Green Award Foundation klassifiziert damit Schiffseigner, die in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung vorbildliche Standards verwirklichen. Die Flotte trägt ausserdem das Zertifikat Fair Cruise Work für faire und transparente Arbeitsbedingungen an Bord ihrer Schiffe.

Die Excellence Pearl, ehemalige MS Rembrandt. Nach einer Havarie und einem Brand an Bord im Jahr 2015 mussten mehr als 120 Tonnen Material aus dem Schiff entfernt werden, bevor der eigentliche Umbau in der niederländischen Werft durch die Excellence-Reederei beginnen konnte. Zu den grössten Herausforderungen gehörte der Einbau von französischen Balkonen auf dem Oberdeck. Dafür musste die Stahlhülle aufgeschnitten werden. Wo vorher Oberfenster waren, entstand eine Glasfront mit freiem Blick auf den Fluss. 2025/26 erhielt die Excellence Pearl eine neue Motorisierung mit dem von Excellence entwickelten Abgasreinigungssystem Clean Air Technology.

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