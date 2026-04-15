Excellence Cruises

Mittelthurgau präsentiert erstaunliche Vielfalt auf dem Douro

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Weinfelden (ots)

Das Reisebüro Mittelthurgau präsentiert die Flussreisen Douro '26. Start und Ziel der Routen auf dem mäandernden Flusslauf ist die quirlige Hafenstadt Porto; von hier aus geht es an Bord der eleganten Miguel Torga durch das atemberaubende Douro-Tal - mit Erlebnissen an Land, die aufhorchen lassen.

Der Douro, die Seele Portugals. Man mag es kaum glauben, dass er früher ein wilder Kerl war. Fünf Staudämme haben den Douro gezähmt, seither fliesst er ruhig dahin. Dieser Fluss hat Kultur, Kunst und Küche in den Städten und Dörfern geprägt.

Liebenswertes Portugal - erlebbar gemacht. Die Douro-Reiseprogramme sind mit viel Sorgfalt und Expertise organisiert und begleitet. Sie offenbaren landestypische Kostbarkeiten und Sehnsuchtsorte, vermitteln Insider-Wissen und spürbare Begeisterung für das Land. Auf den Pfaden von Natur und Kultur oder mit individuellen Themenschwerpunkten, als Kulinarik-, Wander- oder Veloreise.

"Die Ufer am Douro sind wenig besiedelt, doch zu sehen gibt es so viel. Wir mögen dieses Land, seine Kultur und seine Gastfreundschaft. Unsere Touren an Land führen mitten ins Leben an diesem fantastischen Fluss. Wir treffen Menschen und ihre Geschichten fernab der gängigen Hotspots." Norbert Tschümperlin, Produktmanager Portugal

Porto und das Tal des Douro. Eine Flussreise für Kulturfreunde und Geniesserinnen - mit Blick auf die umwerfend schöne Landschaft am Douro-Ufer. An den Rebterrassen gedeihen beste Tropfen und der berühmte Portwein. Die 8-tägige Reise auf der Miguel Torga mit Streifzügen an Land durch Geschichte und Neuzeit hat einen besonderen Höhepunkt: Ein Klassik-Konzert im arabischen Saal des prachtvollen Börsenpalasts von Porto - nur für Mittelthurgau-Gäste.

Köstlicher Douro. Grosse Weine und feinstes Olivenöl gedeihen im perfekten Klima des Alto Douro. Hier zelebriert man eine vorzügliche heimische Küche. Eine kulinarische Reise auf dem Fluss, aufs Land, zu Winzern, Wirten und Köchinnen, und in die schöne Hafenstadt Porto.

Das Douro-Ufer per pedes. Eine Wander-Flussreise in versteckte Winkel, verwunschene Dörfer, durch verträumte Rebgärten. Mit spektakulären Aussichten - von der Flussmündung am Atlantik bis tief ins Herz des Douro-Tals. Teil des Inklusiv-Pakets sind acht Wanderungen mit versierten Guides.

Douro-Touren per E-Bike. Fünf Etappen durch ein bezauberndes Fleckchen Erde! Eine Velo-Flussreise von der alten Hafenstadt Porto durch die wildromantische Douro-Landschaft bis zur spanischen Grenze in den Naturpark Douro Internacional.

Die Miguel Torga. Die frischen Farben des Interieurs, die Gastlichkeit und die familiäre Atmosphäre an Bord der Miguel Torga schaffen Wohlgefühl. Die Räume spiegeln die Weinbautradition des Douro-Tals und die Architektur von Porto, mit Akzenten in Bordeaux-Rot, hellen Hölzern und genieteten Stahlkonstruktionen.

Inklusive: Ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

Der Investitionsbeitrag für die CO2-Bilanzen, ermittelt von der Stiftung Myclimate, ist im Mittelthurgau-Reisearrangement eingeschlossen und wird in Klimaschutzprojekte investiert.

Infos und Links

Das neue Programm mit 18 Reisedaten von April bis Oktober '26 ist jetzt buchbar. 8-Tage-Reisearrangements inkl. Swiss-Flüge ab CHF 2355; erlebnisreiche Anschlussprogramme in Lissabon, Porto, Algarve buchbar.

Online-Katalog anschauen oder bestellen.

Bildmaterial, weiterführende Informationen und Reisearrangements für Medienschaffende

T +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.ch