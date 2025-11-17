Pro Infirmis Schweiz

"Glück inklusiv": Pro Infirmis lässt die (Schoggi-)Sterne leuchten

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Die nationale Weihnachtsaktion "Glück inklusiv" von Pro Infirmis zugunsten von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz startet ins zweite Jahr. Ab sofort gibt es die Schoggisterne mit Gewinnchance wieder zu kaufen. Erhältlich sind die Sterne online unter proinfirmis.ch/glueck.

Mit der vorweihnachtlichen Spendensammel-Kampagne "Glück inklusiv" will Pro Infirmis Menschen mit Behinderungen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und zu einer inklusiveren Schweiz beitragen - zu einer Schweiz, in der jede und jeder selbstbestimmt und gleichberechtigt leben kann. Doch nicht nur Menschen mit Behinderungen profitieren von der Aktion. Jeder Stern enthält einen Glückscode, mit dem es unterschiedliche Preise zu gewinnen gibt - vom Regenschirm über einen Mini-Raclette-Ofen bis hin zu einem 2.-Klasse-Generalabonnement der SBB.

Andreas Wiederkehr, verantwortlich bei Pro Infirmis, ist zuversichtlich: "Als wir vor einem Jahr die Aktion ins Leben gerufen haben, waren wir nicht sicher, ob wir die Sterne zum Leuchten bringen werden. Doch das Wagnis hat sich gelohnt, "Glück inklusiv" ist rundum auf Begeisterung gestossen." Besonders freut ihn, dass die Aktion vor allem auch von Menschen mit Behinderungen selbst mitgetragen wird. "Viele unserer Klientinnen und Klienten stehen hinter der Kampagne und bewerben die Weihnachtsaktion sogar selbst." In einem emotionalen TV-Spot sowie in kurzen online-Filmen auf Social Media erzählen Menschen mit Behinderungen, was Glück für sie persönlich bedeutet.

Weihnachtswunsch: Mehr Inklusion

Wie wichtig das Engagement für mehr Inklusion in der Schweiz ist, zeigen aktuelle Zahlen. Von den rund 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz fühlen sich 80 Prozent - oder 4 von 5 Menschen - in mindestens einem Lebensbereich in ihrer Teilhabe stark eingeschränkt. Mit der Weihnachts-Sammelaktion setzt sich Pro Infirmis an ihrer Seite für mehr Inklusion ein: Für ein gleichberechtigtes und selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen. Und für eine Schweiz, in der jede und jeder barrierefrei partizipieren kann.