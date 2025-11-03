Excellence Cruises

Excellence Cruises erhält das Gütesiegel "Fair Cruise Work"

Weinfelden

Die Badener Familienreederei Excellence Cruises erhält das Gütesiegel Fair Cruise Work für faire und transparente Arbeitsbedingungen auf ihren Flussschiffen.

Die Mitarbeitenden an Bord von Excellence Cruises arbeiten im Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrags (GAV) auf Basis Schweizer Arbeitsverträge. Sie unterstehen somit der Schweizer Gesetzgebung. Der GAV entstand in enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Nautilus International, die sich für faire und transparente Arbeitsbedingungen von Mitarbeitenden auf europäischen Flussschiffen einsetzt. Excellence-Mitarbeitende werden ermutigt, sich zu informieren, die Gewerkschaft ist an Bord willkommen. Für dieses Arbeitsumfeld und die Erfüllung konkreter Standards hat Nautilus nun das Gütesiegel Fair Cruise Work an Excellence Cruises verliehen.

"Es liegt in unserem höchsten Interesse, eine Kultur der Transparenz und des Vertrauens an Bord zu leben. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden, die für unsere Gäste Tag für Tag ihr Bestes geben. Sie sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs." - Karim Twerenbold, Reeder

Die Zusammenarbeit mit Nautilus bewertet Twerenbold als wertvoll: "Wir erleben die Kooperation als konstruktiv, professionell und hilfreich. Wir sind stolz auf dieses Gütesiegel, immerhin ist soziale Verantwortung Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie." Wichtige Partner in der Umsetzung der Excellence-Standards auf den Schiffen sind Sea Chefs und Rivertech - die führenden Dienstleistungsunternehmen in Sachen Hospitality und Nautik.

