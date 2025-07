Chery Automobile Co., Ltd.

30 km/h Direkter Aufprall gegen ein 242 mm hohes Hindernis: TIGGO7 CSH besteht „Mexiko Batterie Scrape Test" ohne kritische Beschädigung

Am 29. Juli absolvierte Cherys Vorzeigemodell TIGGO7 CSH erfolgreich einen extremen Akku-Kratztest. Unter den Augen von Isac Mosqueda Montelongo, dem Vertreter des Notars 167 von Mexiko-Stadt, von Branchenexperten und führenden Medienvertretern prallte der SUV mit 30 km/h gegen ein 242 mm hohes, kugelförmiges Hindernis, wobei er dieses 30 mm überlappte – eine realitätsnahe Simulation gefährlicher Aufsetzsituationen auf Hochgebirgsstraßen.

TIGGO7 CSH zeigte nach dem schweren Aufprall hervorragende Batterieschutzeigenschaften, wobei nur kleine Oberflächenkratzer auf dem Batteriegehäuse zu sehen waren und es keine Anzeichen von Elektrolytaustritt, Brand, Explosion oder Rauch gab. Das Batteriepaket wies eine ausgezeichnete strukturelle Integrität auf und zeigte nur eine minimale Verformung des Bodens, während alle Hochspannungsanschlüsse voll funktionsfähig blieben.

Der Test hat die Robustheit des „Guardian Battery"-Systems von Chery eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie bietet eine stabile chemische Grundlage, während die 780 MPa starke Unterbodenpanzerung aus hochfestem Stahl in Kombination mit einer von Kettenhemden inspirierten Struktur die Aufprallkräfte effektiv ableitet. Die Millisekunden-Hochspannungsunterbrechungstechnologie des Systems (Unterbrechung der Stromkreise innerhalb von 10 ms) eliminiert Kurzschlussgefahren, und die IP68-Zertifizierung für Staubschutz gewährleistet eine zuverlässige Leistung auch unter schwierigsten Straßenbedingungen.

Der „Mexiko Battery Scrape Test" ist die dritte Station der globalen Sicherheitsherausforderung des Chery Super Hybrid (CSH), nachdem in China bereits strenge Tests durchgeführt wurden, darunter ein Spiralüberschlag und eine Kollision mit zwei Fahrzeugen sowie ein aufreibender 53-stündiger Salzwasser-Tauchversuch in Indonesien. Chery testet seine Fahrzeuge weiterhin unter sechs extremen globalen Bedingungen – extreme Kälte, extreme Hitze, extreme Trockenheit, extreme Feuchtigkeit, hohe Geschwindigkeiten sowie unwegsames Gelände – und positioniert sich damit als erster chinesischer Automobilhersteller, der umfassende Sicherheitstests in Übersee durchführt. Der Automobilhersteller unterstreicht seinen Einsatz für die Sicherheit durch gut sichtbare Displays am Dubai International Airport, dem verkehrsreichsten internationalen Reisezentrum der Welt, und verkündet damit seine zentrale Sicherheitsphilosophie: „Sicherheit für die Familie". Mit seiner branchenführenden Batteriesicherheitstechnologie beschleunigt Chery die Expansion auf dem globalen Hybridmarkt und macht seine Vision „Let everyone enjoy five-star protection" (Jeder soll Fünf-Sterne-Schutz genießen) für Kunden weltweit zur greifbaren Realität.

