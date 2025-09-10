Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Zukunft Kunstmuseum Bern: Projektierungskredit

Kunstmuseum Bern: Der Grosse Rat hat den Projektierungskredit für das Sanierungs- und Ersatzneubauprojekt «Eiger» des Kunstmuseum Bern mit grosser Mehrheit beschlossen

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat an seiner Sitzung vom 11. September 2025 dem Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken für das Sanierungs- und Ersatzneubauprojekt «Eiger» des Kunstmuseum Bern mit grosser Mehrheit zugestimmt. Damit stellt er die Weichen für die Zukunft des Kunstmuseum Bern neu.

Mit dem vom Grossen Rat des Kantons Bern gesprochenen Kredit kann die Detailplanung des Siegerprojekts «Eiger» vorangetrieben werden. Das Projekt ging aus einem internationalen Wettbewerb hervor und sieht die Sanierung des historischen Stettlerbaus, den Ersatz des stark sanierungsbedürftigen Erweiterungsbaus von 1983 durch einen zeitlosen Neubau mit vorgelagertem Museumsplatz und den Einbezug des Gebäudes Hodlerstrasse 6 in das Ensemble vor.

Die vollständige Medienmitteilung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

