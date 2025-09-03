Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Fokus-Ausstellung «Gego (Gertrud Goldschmidt)»

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

Die deutsch-venezolanische Künstlerin Gego (1912 in Hamburg – 1994 in Caracas) – mit bürgerlichem Namen Gertrud Goldschmidt – gehörte zu den Pionierinnen der modernen Kunst in Lateinamerika. Bekannt ist sie für ihre filigranen, netzartigen Zeichnungen, Skulpturen und Installationen. Vom 20. September 2025 bis zum 18. Januar 2026 widmet das Zentrum Paul Klee der Künstlerin im Rahmen der Sammlungspräsentation Kosmos Klee die erste Einzelausstellung in der Schweiz und zeigt Zeichnungen, Aquarelle, Druckgrafiken sowie ausgewählte Skulpturen.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit Dr. Martin Waldmeier, Kurator der Ausstellung, am Freitag, 19. September 2025, um 10:00 im Zentrum Paul Klee ein. Bitte melden Sie sich via press@zpk.org an.

Das Mediendossier zum neuen Fokus und zu Kosmos Klee sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Zentrum Paul Klee Monument im Fruchtland, 3006 Bern press@zpk.org | +41 31 328 09 93 zpk.org

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Zentrum Paul Klee gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.