Pressemitteilung: Mit dem Heritage Worldtimer präsentiert CFB eine Neuinterpretation einer der ersten Uhren mit zwei Zeitzonen

MIT DEM HERITAGE WORLDTIMER PRÄSENTIERT CFB EINE NEUINTERPRETATION EINER DER ERSTEN UHREN MIT ZWEI ZEITZONEN:

Diese Interpretation einer historischen Uhr von Carl F. Bucherer aus den 1950er-Jahren – ursprünglich kreiert, um den neu aufkommenden Optimismus und die Reiselust jener Zeit zu feiern – überzeugt mit dezent-modernisiertem Design und CFB-Manufakturwerk mit peripherer Technologie. In allen anderen Punkten bleibt die Uhr ihrer Vorgängerin treu. Zu den authentischen Designelementen gehört auch die aussergewöhnliche Gehäusekomplikation, die über eine zweite Krone bei 9 Uhr bedient wird.

Es gab eine Zeit, in der erschien die Welt viel grösser – mit schier unermesslichen Distanzen, die nur durch wochenlange Reisen überwunden werden konnten. Mit dem Siegeszug des Flugreiseverkehrs änderte sich dies praktisch über Nacht. Der Gedanke des «Exploring Time» wurde auf einmal sehr real, denn nun, da die Menschen sich einfacher und schneller zwischen verschiedenen Zeitzonen bewegen konnten, benötigten sie auch einen Reisebegleiter, der dieser Aufgabe gewachsen war.

Globale Perspektive und kosmopolitische Einstellung

Der ursprüngliche Worldtimer sprach diese neue Generation von Reisenden an, denn er war eine der ersten Uhren, die über eine zweite Zeitzone verfügte. Damals verkörperte der Zeitmesser den kosmopolitischen Spirit und die globale Perspektive von CFB – Werte, die bis heute eine grosse Bedeutung für die Marke haben. Gleichzeitig illustrierte der Worldtimer das technische Können seiner Schöpfer, denn die simultane Anzeige zweier Zeitzonen auf einer Armbanduhr war zu jener Zeit etwas völlig Neues. Der Worldtimer war der Beweis dafür, dass die Konstrukteure und Uhrmacher von CFB das Markenmotto «Exploring Time» schon damals verinnerlicht hatten. Sie nutzten eine innovative Gehäusekomplikation, mit der ein einfaches, über eine zweite Krone auf 9 Uhr bedienbares Räderwerk einen Städtering antrieb, auf dem bei Bedarf eine zweite Zeitzone abgelesen werden konnte.

Seither wurden immer komplexere Komplikationen entwickelt, mit denen das Reisen rund um den Globus am Handgelenk verfolgt werden kann, wobei kaum ein Zeitmesser heute noch dieselbe mechanische Klarheit der Gehäusekomplikation bietet wie der Original-Worldtimer. Der neue Heritage Worldtimer von CFB behält diesen Mechanismus, der vom Träger bei Bedarf aktiviert wird, in seiner ursprünglichen Form bei. Dieser Retro-Charme ist ein bewusster Gegenpol in einer immer schnelllebigeren, komplexer werdenden Welt und eine Hommage an eine vergangene Ära.

Erinnerung an die goldenen Zeiten des Jet-Set-Reisens

Der Zeitmesser ist in einer Variante aus Roségold erhältlich, die auf 88 Stück limitiert ist, und dem Glamour seines Vorgängers in nichts nachsteht. Er verfügt über ein silberfarbenes Zifferblatt mit Sonnenschliff und schlanken, funktionalen Stabzeigern für Stunden und Minuten sowie gravierten Roségold-Indizes. Die zweite Version ist nicht limitiert und besteht aus Edelstahl mit silberfarbenem oder schwarzem Zifferblatt und gravierten silbernen bzw. rhodinierten Indizes.

Im Zentrum des Zifferblatts wurden die ursprünglichen Aufschriften «WATERPROOF» UND «17 JEWELS» durch «CHRONOMETER» und «33 JEWELS» ersetzt – ein Hinweis auf das Manufakturuhrwerk und die Tatsache, dass Wasserdichtheit seit den 1950er-Jahren zum Standardmerkmal einer jeden Armbanduhr geworden ist.

Die beiden Kronen – eine zum Aufziehen des Uhrwerks und Einstellen der Zeit, die andere zur Bedienung der Zeitzonenkomplikation – haben ein neues, ergonomisches Design erhalten. Manche der Städtenamen auf dem äusseren Ring des Zifferblatts haben sich verändert und führen nun die wichtigsten Handelszentren der Welt auf – dabei ist die Schriftart, in der sie erscheinen, dem Original erstaunlich ähnlich.

Bei allen Modellen wurde das schwarze Lederarmband der Original-Worldtimer durch ein zeitlos-elegantes schwarzes Textilband ersetzt, das in Aussehen und Haptik an einen luxuriösen Massanzug erinnert, und mit einer goldenen Dornschliesse ausgestattet ist. Die Edelstahlvarianten sind mit einem schwarzen Textilband samt Edelstahl-Dornfaltschliesse oder mit einem passenden Edelstahlarmband erhältlich. Sowohl das Textil- als auch das Edelstahlband verfügen über ein Schnellwechselsystem, das es dem Träger ermöglicht, den Look seiner Uhr in Minutenschnelle zu verändern.

Manufaktur-Exzellenz und periphere Technologie

Der neue Zeitmesser wird von einem Manufakturwerk CFB A2020 angetrieben, das neben der Genauigkeit und Präzision eines COSC-zertifizierten Chronometers auch eine von CFB patentierte periphere Komplikation bietet. CFB ist unumstrittener Marktführer im Bereich der peripheren Technologie, bei der wichtige Komponenten nicht wie sonst üblich um einen zentralen Rotor herum oder auf den Platinen oder Brücken des Uhrwerks angebracht sind, sondern stattdessen an die Peripherie verlegt und auf Kugellagern montiert werden. Diese faszinierende Innovation spiegelt das technische Können von CFB wider und bietet zahlreiche Vorteile, darunter ein flacheres Werk, das in seiner ganzen Komplexität durch den Gehäuseboden aus Saphirglas bewundert werden kann. Hier wird diese Technologie durch den peripheren, beidseitig arbeitenden Automatikaufzug zum Ausdruck gebracht.

Der ursprüngliche Worldtimer symbolisierte den Mut, Ehrgeiz und Glamour einer faszinierenden Epoche des technischen und kulturellen Fortschritts – seine moderne Neuauflage ist eine liebevolle Hommage an diese goldene Zeit und verbindet die Schlichtheit des Originals mit der Leidenschaft für «Exploring Time» und dem Streben nach Fortschritt.

Streben nach Fortschritt

Die neue Heritage Worldtimer ist die jüngste Neuinterpretation einer historischen Uhr aus dem CFB-Archiv – eine Strategie, mit der die Marke den Trends, kulturellen Einflüssen und Fertigungstechniken vergangener Zeiten Tribut zollt und die Uhren gleichzeitig an die Bedürfnisse moderner Träger anpasst. Die Heritage-Kollektion illustriert die Aufgeschlossenheit der Manufaktur gegenüber neuesten Technologien und globalen Trends, zeigt aber auch, dass das Reisen, das Erforschen und eine kosmopolitische Einstellung bereits seit 1888 Teil der DNA von CFB sind.

Facts and Figures:

Heritage Worldtimer in Roségold (limitierte Auflage)

Referenznummern: 00.10805.03.13.01

Werk: Automatik, Manufakturkaliber CFB A2020, COSC-zertifizierter Chronometer, Durchmesser 30,6 mm, Höhe 5,57 mm, 33 Steine, Gangreserve 55 Stunden

Funktionen: Vereinfachter Worldtimer, Stunden, Minuten

Gehäuse: 18 K Roségold, einseitig entspiegeltes, hochbombiertes Saphirglas, Gehäuseboden aus Saphirglas, wasserdicht bis 3 bar (30 m), Durchmesser 39,00 mm, Höhe 10,25 mm

Zifferblatt: Silber mit Sonnenschliff, gravierten Roségold-Indizes und mattsilbernem Aussenring mit 24-Stunden-Anzeige

Stadtscheibe: Matt rhodiniert

Zeiger: Dünne Roségold-Stabzeiger

Armband: Schwarzes Textilband (Wolle) mit Schnellwechselsystem, Dornschliesse aus 18 K Roségold

Auflage: 88 Stück

Heritage Worldtimer in Edelstahl

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anna Bichsel

PR Manager

Carl F. Bucherer

Mobil: +41 79 867 34 28

E-Mail: annakristina.bichsel@carl-f-bucherer.com

Über Carl F. Bucherer

Seit 1888 steht Carl F. Bucherer für Exzellenz, Innovationskraft und Leidenschaft. Geprägt vom Pioniergeist seines Gründers sowie dem kosmopolitischen Esprit seiner Heimat Luzern, entwickelte sich das Schweizer Unternehmen zu einer international renommierten Marke mit weltweiter Präsenz.

Die modernen Zeitmesser von Carl F. Bucherer vereinen einzigartiges Design mit höchster Präzision und herausragender Funktionalität. Carl F. Bucherer hat sich der technischen Innovation verschrieben – als Marktführer auf dem Gebiet der peripheren Technologie hat der Hersteller nicht nur einen peripheren Aufzug patentiert, sondern auch ein «schwebendes Tourbillon» in einem peripher gelagerten Käfig sowie einen peripher geführten Gangregler für eine Minutenrepetition.

Carl F. Bucherer – Exploring Time

