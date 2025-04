ATLAS Workwear GmbH & CO.KG

Führender Sicherheitsschuhe-Hersteller ATLAS launcht eigenen Online-Shop

Dortmund (ots)

Arbeitsschutz "Made in Germany" jetzt für alle verfügbar!

ATLAS Sicherheitsschuhe, einer der führenden Hersteller von hochwertigen Arbeitsschuhen "Made in Germany", erweitert seinen Vertrieb und launcht einen eigenen Online-Shop. Mit diesem Schritt öffnet sich das Traditionsunternehmen erstmals direkt für Privatpersonen und kleinere Betriebe, die nun unkompliziert und auf direktem Wege auf das Premium-Sortiment zugreifen können.

Seit 1910 produziert das Unternehmen Sicherheitsschuhe von höchster Qualität, die inzwischen auf dem gesamten europäischen Markt vertrieben werden. An dem modernen Produktionsstandort in Dortmund werden jährlich über 2,7 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt.

Professionelle Arbeitsschutzkleidung - jetzt online erhältlich!

ATLAS steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität, Innovation und Passformvielfalt im Bereich Sicherheitsschuhe. Im neuen Online-Shop können Kundinnen und Kunden nun direkt vom Hersteller bestellen und profitieren dadurch von einer breiten Auswahl an Sicherheitsschuhen für unterschiedlichste Anforderungen und Branchen.

Das Besondere: Neben den bewährten Bestsellern, wie der Anatomic Bau-Serie oder der innovativen Runner-Serie, bietet ATLAS auch ein erweitertes Sortiment an Schuhweiten und -größen von 36 bis 50 - eine Seltenheit am Markt, insbesondere für spezielle Passformen. Zusätzlich ist im Shop eine Auswahl passender Arbeitsschutzbekleidung erhältlich, mit der Betriebe Farbkonzepte und Ausstattung individuell an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Für jedes Einsatzgebiet die richtige Ausrüstung!

Ob Hobbygärtner, Handwerksbetrieb oder Elektroinstallationsfirma - der neue ATLAS Online-Shop ist die neue Anlaufstelle für Arbeitsschutz in höchster Qualität. Damit macht das Unternehmen seine Expertise nun einer noch breiteren Zielgruppe zugänglich und ermöglicht es, direkt vom Profi zu kaufen. Mit der anstehenden Partnerschaft mit PUMA Workwear setzt ATLAS in seinem Workwear-Sortiment neue Trends und zeigt, dass sich Arbeitsschutz und moderne Optik nicht ausschließen.

Digitaler Hub in Berlin - Produktion und Logistik in Dortmund

Für den Ausbau des digitalen Geschäfts hat ATLAS ein spezialisiertes E-Commerce-Team in Berlin aufgebaut. Von hier aus werden alle Online-Marketing-Aktivitäten gesteuert, während sich die Logistik und das Lager weiterhin direkt an der ATLAS Schuhfabrik in Dortmund befinden. So kombiniert das Unternehmen digitale Expertise mit traditioneller Produktionsqualität - und bietet seinen Kundinnen und Kunden einen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu Premium-Arbeitsschutz.

https://atlas.shop