Jacobs treibt die strategische Transformation mit dem Abschluss der angekündigten Abspaltung und Fusion voran

Jacobs behält sein Geschäft mit innovativen Datenlösungen und digitalen Technologien der nächsten Generation bei

Das neu gestraffte Portfolio ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf unterschiedliche Strategien in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Städte und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr und Wasser zu konzentrieren

DALLAS, 30. September 2024 /PRNewswire/ – Jacobs (NYSE: J) gab heute den Abschluss der Abspaltung der Geschäftsbereiche Critical Mission Solutions und Cyber & Intelligence Government Services (der „abgetrennte Geschäftsbereich") und die Fusion mit Amentum Parent Holdings LLC bekannt, wodurch ein unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen namens Amentum Holdings, Inc. (NYSE: AMTM) („Amentum") entsteht. Durch den Zusammenschluss entsteht ein robustes, führendes Unternehmen für fortschrittliche Ingenieur- und Technologielösungen für Behörden.

Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Jacobs zu einem stärker fokussierten und höherwertigen Unternehmen. Jacobs wird auch in Zukunft ein führender Anbieter von wissenschaftlich fundierten Beratungs- und Consulting-Lösungen sein, der sich auf die Bewältigung einiger der komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit konzentriert und dabei führende Positionen in den attraktiven Bereichen fortschrittliche Fertigung, Städte und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr und Wasser einnimmt. Jacobs behält auch seinen innovativen Geschäftsbereich für Datenlösungen und digitale Technologien der nächsten Generation, der für die Bereitstellung digitaler Lösungen für kritische Infrastrukturen für seine Kunden von zentraler Bedeutung ist.

„Ein vereinfachtes Jacobs beschleunigt unsere Entwicklung zu einem widerstandsfähigeren, fokussierteren und wachstumsstärkeren Anbieter von kritischen Infrastrukturen, der uns in die Lage versetzt, margenstarke Aufträge zu erschließen und gleichzeitig unsere Führungsposition in schnell wachsenden Marktsektoren, die auf langfristige Megatrends wie kritische Infrastrukturen, Biowissenschaften und Halbleiter ausgerichtet sind, zu festigen", sagte Jacobs Chair & CEO Bob Pragada. „Mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Lösung einiger der größten Herausforderungen für unsere Kunden und die Gesellschaft bauen wir auf unserer Erfahrung auf und stellen uns der Herausforderung, die Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen – und damit neu zu definieren, wie Erfolg als führendes Unternehmen in diesen wachstumsstarken Sektoren aussieht."

Venk Nathamuni, CFO von Jacobs, fügte hinzu: „Wir sind fest entschlossen, hochwertige Lösungen mit verbesserten Gewinnspannen zu liefern, unterstützt durch unseren Schwerpunkt auf operativer Exzellenz und Ausführung, um weiterhin Werte für unsere Stakeholder zu schaffen. Wir freuen uns darauf, unseren strategischen Plan für die Zukunft von Jacobs auf unserem bevorstehenden Investorentag am 18. Februar 2025 in Miami vorzustellen."

Wie in der Informationserklärung, die Teil der von Amentum bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Registrierungserklärung auf Formblatt 10 ist, näher erläutert, hielten die Jacobs-Aktionäre unmittelbar nach Abschluss der Abspaltung und der Fusion ca. 51% der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Amentum, während Jacobs ca. 7,5 % hielt. Zusätzlich wurden etwa 4,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Amentum (die „bedingte Gegenleistung") auf ein Treuhandkonto eingezahlt, um in Zukunft an Jacobs und seine Aktionäre oder den ehemaligen alleinigen Anteilseigner von Amentum ausgezahlt zu werden, je nachdem, ob das ausgegliederte Unternehmen bestimmte Ziele für den Betriebsgewinn im Geschäftsjahr 2024 erreicht. In dem Maße, in dem Jacobs und seine Aktionäre Anspruch auf einen Teil der bedingten Gegenleistung haben, werden die ersten 0,5 % der ausstehenden Amentum-Aktien aus dem Treuhandkonto freigegeben und an Jacobs geliefert. Jede weitere bedingte Gegenleistung, auf die Jacobs und seine Aktionäre Anspruch haben könnten, wird anteilig an die Jacobs-Aktionäre zu einem in der Zukunft zu bestimmenden Stichtag verteilt. Alle Aktien der bedingten Gegenleistung, auf die Jacobs und seine Aktionäre keinen Anspruch haben, werden an den ehemaligen Anteilseigner von Amentum geliefert.

Jacobs erwartet, spätestens am 3. Oktober 2024 ein Formular 8-K bei der SEC einzureichen, das ungeprüfte vorläufige konsolidierte Pro-forma-Finanzinformationen enthält, die die abgetrennten Geschäftsbereiche als Teil der aufgegebenen Geschäftsbereiche von Jacobs ausweisen. Darüber hinaus beabsichtigt Jacobs, auf freiwilliger Basis, im Wesentlichen zeitgleich mit der Einreichung des Formulars 8-K, bestimmte ergänzende Finanzinformationen über das unabhängige Unternehmen Jacobs auf seiner Website zur Verfügung zu stellen.

Wir bei Jacobs stellen uns der Herausforderung von heute, um das Morgen neu zu erfinden – wir liefern Ergebnisse und Lösungen für die komplexesten Herausforderungen der Welt. Mit einem Team von rund 45.000 Mitarbeitern bieten wir umfassende Dienstleistungen in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Städte und Orte, Energie, Umwelt, Biowissenschaften, Verkehr und Wasser. Von Beratung und Consulting über Machbarkeit, Planung und Design bis hin zu Programm- und Lebenszyklusmanagement schaffen wir eine vernetztere und nachhaltigere Welt. Sehen Sie unter jacobs.com nach, wie wir das machen und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn , Instagram, X und Facebook.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht direkt auf eine historische oder aktuelle Tatsache beziehen. Wörter wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „strebt an", „schätzt", „plant", „beabsichtigt", „zukünftig", „wird", „würde", „könnte", „kann", „darf", „Ziel" und ähnliche Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind u.a. Aussagen über unsere Erwartungen hinsichtlich unseres zukünftigen Wachstums, unserer Aussichten, unserer finanziellen Aussichten und unserer Geschäftsstrategie, einschließlich unserer Erwartungen hinsichtlich der Vorteile, die durch die Abspaltung und den Zusammenschluss des abgetrennten Geschäftsbereichs erzielt werden sollen, sowie alle Annahmen, die den vorgenannten Aussagen zugrunde liegen. Obwohl solche Aussagen auf den aktuellen Schätzungen und Erwartungen des Managements und/oder den derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus unsicher, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf solche Aussagen verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen können. Wir weisen den Leser darauf hin, dass es eine Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören die Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen Abspaltungstransaktion (im Folgenden als „Abspaltungstransaktion" bezeichnet), in deren Rahmen wir das abgetrennte Geschäft mit Amentum (zusammen „neue Amentum") ausgegliedert und verschmolzen haben, auf das Geschäft von Jacobs und die neue Amentum, einschließlich möglicher Auswirkungen auf das Kreditprofil von Jacobs und eines möglichen Rückgangs des Handelskurses der Aktien von Jacobs und/oder der neuen Amentum, Unsicherheiten in Bezug auf die endgültige Zuteilung der treuhänderisch gehaltenen Aktien der neuen Amentum auf der Grundlage der Erreichung bestimmter Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2024 durch das abgetrennte Geschäft und des Wertes, der sich aus der Veräußerung des Anteils von Jacobs an der neuen Amentum ergibt, unerwartete Kosten, Gebühren oder Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Übergangsdienstleistungen in Verbindung mit der Abspaltungstransaktion, Geschäfts- und Managementstrategien und die Wachstumserwartungen der neuen Amentum. Darüber hinaus können solche Faktoren andere Faktoren im Zusammenhang mit unserem Geschäft einschließen, wie z. B. unsere Fähigkeit, unsere Unternehmensstrategie vollständig umzusetzen, einschließlich unserer Fähigkeit, in die für die Umsetzung unserer Strategie erforderlichen Instrumente zu investieren, den Wettbewerb mit bestehenden und zukünftigen Konkurrenten in unseren Zielmärkten, unsere Fähigkeit, die mit unseren jüngsten Akquisitionen angestrebten Kosteneinsparungen und Synergien innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder vollständig zu erreichen und erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, die Auswirkungen von Akquisitionen, strategischen Allianzen, Veräußerungen und anderen strategischen Ereignissen, die sich aus der Entwicklung von Geschäftsstrategien ergeben, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, als eigenständiges öffentliches Unternehmen ohne den Nutzen der Ressourcen und Fähigkeiten zu operieren, die als Teil des abgetrennten Geschäftsbereichs veräußert wurden, oder seine Kultur aufrechtzuerhalten und wichtige Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten zu halten, die Auswirkungen einer Pandemie und eines daraus resultierenden wirtschaftlichen Abschwungs auf unsere Ergebnisse, Aussichten und Möglichkeiten, Maßnahmen oder Beschränkungen, die von Regierungen und Gesundheitsbehörden als Reaktion auf die Pandemie auferlegt werden, der Zeitplan für die Vergabe von Projekten und Finanzierungen und potenzielle Änderungen der Beträge, die im Rahmen des Infrastructure Investment and Jobs Act vorgesehen sind, sowie andere Gesetze im Zusammenhang mit staatlichen Ausgaben, Änderungen in den US-amerikanischen oder ausländischen Steuergesetzen, Statuten, Regeln, Vorschriften oder Verordnungen, die sich nachteilig auf unsere künftige Finanzlage oder unser Betriebsergebnis auswirken könnten, Finanzmarktrisiken, die das Unternehmen beeinträchtigen könnten, einschließlich der Beeinträchtigung des Zugangs des Unternehmens zu Kapital, der Kosten für solches Kapital und/oder der Finanzierungsverpflichtungen des Unternehmens im Rahmen von leistungsorientierten Pensions- und Ruhestandsplänen, sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Inflation und der von den Währungsbehörden als Reaktion auf die Inflation ergriffenen Maßnahmen, Änderungen der Zinssätze und Wechselkurse, Änderungen der Kapitalmärkte, Instabilität im Bankensektor oder die Auswirkungen einer möglichen Rezession oder eines wirtschaftlichen Abschwungs auf unsere Ergebnisse, Aussichten und Chancen sowie geopolitische Ereignisse und Konflikte unter anderem. Zu den Auswirkungen solcher Angelegenheiten gehören unter anderem der mögliche Rückgang der Nachfrage nach einem Teil unserer Produktlösungen und Dienstleistungen sowie die Verzögerung oder der Abbruch laufender oder geplanter Projekte aufgrund der finanziellen Lage unserer Kunden und Lieferanten oder aufgrund von Haushaltsbeschränkungen oder Änderungen der Haushaltsprioritäten von Regierungen; die Unfähigkeit unserer Kunden, ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig oder überhaupt nachzukommen; potenzielle Probleme und Risiken im Zusammenhang mit einem erheblichen Teil unserer Mitarbeiter, die aus der Ferne arbeiten; Krankheit, Reisebeschränkungen und andere Unterbrechungen der Belegschaft, die unsere Lieferkette und unsere Fähigkeit, die Projekte unserer Kunden rechtzeitig und zufriedenstellend abzuschließen, beeinträchtigt haben und weiterhin beeinträchtigen könnten; und die Unfähigkeit der Regierungen in bestimmten Ländern, in denen wir tätig sind, die finanziellen oder sonstigen Auswirkungen künftiger Pandemien oder Ausbrüche von Infektionskrankheiten auf ihre Volkswirtschaften und Arbeitskräfte sowie auf unsere Geschäftstätigkeit in diesen Ländern wirksam abzumildern. Die vorgenannten Faktoren und mögliche zukünftige Entwicklungen sind von Natur aus unsicher, unvorhersehbar und liegen in vielen Fällen außerhalb unserer Kontrolle. Eine Beschreibung dieser und weiterer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 29. September 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und insbesondere in den darin enthaltenen Erörterungen unter Punkt 1 – Geschäftstätigkeit; Punkt 1A – Risikofaktoren; Punkt 3 – Rechtliche Verfahren; und Punkt 7 – Darstellung und Analyse der Finanz- und Ertragslage durch die Geschäftsleitung und Teil II, Punkt 1A – Risikofaktoren, in unserem zuletzt eingereichten Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q sowie in den anderen von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

