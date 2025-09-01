PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Reminder Medienrundgang «Kirchner x Kirchner» (12.9.2025-11.1.2026)

Reminder Medienrundgang «Kirchner x Kirchner» (12.9.2025-11.1.2026)
  • Bild-Infos
  • Download
Mediendossier & Pressebilder

Liebe Medienschaffende

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung der Ausstellung Kirchner x Kirchner mit Nadine Franci, Leiterin Graphische Sammlung und Kuratorin der Ausstellung, am Mittwoch, 10. September 2025, um 10:00 im Kunstmuseum Bern ein. Bitte melden Sie sich via press@kunstmuseumbern.ch an.

Sollten Sie an einem Interview nach dem Medienrundgang interessiert sein, geben Sie uns bitte aus organisatorischen Gründen vorab Bescheid.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Anne-Cécile Foulon

Abteilungsleiterin Kommunikation & Marketing

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern
 press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93
 kunstmuseumbern.ch
Individueller Ausstellungsbesuch
Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem  digitalen Formular.
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee
Weitere Storys: Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren