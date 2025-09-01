Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee
Reminder Medienrundgang «Kirchner x Kirchner» (12.9.2025-11.1.2026)
Liebe Medienschaffende
Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung der Ausstellung Kirchner x Kirchner mit Nadine Franci, Leiterin Graphische Sammlung und Kuratorin der Ausstellung, am Mittwoch, 10. September 2025, um 10:00 im Kunstmuseum Bern ein. Bitte melden Sie sich via press@kunstmuseumbern.ch an.
Sollten Sie an einem Interview nach dem Medienrundgang interessiert sein, geben Sie uns bitte aus organisatorischen Gründen vorab Bescheid.
Das Mediendossier sowie die Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.
Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.