Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Kunstmuseum Bern: Die Zukunft entscheidet sich 150 Jahre nach Gründung der «Corporation Bernisches Kunstmuseum»

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

Das Kunstmuseum Bern feiert im September 2025 das 150-jährige Jubiläum der «Corporation Bernisches Kunstmuseum» – der heutigen Stiftung Kunstmuseum Bern. Die Gründung der Corporation erfolgte durch den Kanton Bern, die Stadt Bern, die Burgergemeinde Bern, den Bernischen Kantonal-Kunstverein sowie die Bernische Künstlergesellschaft. Ihr Ziel war das Errichten eines Kunstmuseums in Bern sowie der spätere Betrieb. Ein wichtiger Unterstützer war der Künstler und damalige Grossrat Albert Anker.

Genau 150 Jahre nach Unterzeichnung der Statuten entscheidet der Grosse Rat des Kantons Bern in seiner Herbstsession erneut über die Zukunft der Institution.

Das Mediendossier sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Dr. Anne-Cécile Foulon

Abteilungsleiterin Kommunikation & Marketing

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.