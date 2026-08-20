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dpa-infocom stellt Ratgeber und Grafik unter gemeinsame Leitung

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Hamburg (ots)

Annette Meinke führt beide Bereiche strategisch

Tom Nebe übernimmt die Redaktionsleitung Ratgeber

Jennifer Schneider bleibt Redaktionsleiterin Grafik

Die dpa-infocom GmbH stellt ihre Ratgeber- und Grafikangebote strategisch neu auf. Annette Meinke (62), bisher Redaktionsleiterin Ratgeber, hat im August die neu geschaffene übergeordnete Leitung Ratgeber und Grafik übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische, organisatorische und personelle Weiterentwicklung beider Bereiche. Ziel ist es, die Angebote noch stärker an Markt-, Kunden- und Nutzerbedürfnissen auszurichten, Synergien zu nutzen und die redaktionelle Qualität sowie die Innovationsfähigkeit der Produkte zu sichern.

Tom Nebe (37) übernimmt zum 1. September die Redaktionsleitung Ratgeber und wird das Team sowie dessen laufende redaktionelle Produktion führen. Für diese Aufgabe bringt er umfassende Erfahrung in allen Ratgeberbereichen und ausgewiesene Kompetenz in der Datenauswertung mit. Nebe gehört seit 2014 zum Ratgeber-Team und hat in dieser Zeit unterschiedliche Fachbereiche verantwortet, unter anderem Gesundheit und Tourismus.

Jennifer Schneider (39) bleibt Redaktionsleiterin Grafik. Die gemeinsame übergeordnete Leitung schafft zusätzliche Klarheit in der Aufgabenverteilung: Schneider und Paul Massow (35), Teamlead Grafik, erhalten mehr Raum für die tagesaktuelle operative Führung, Produktion, Abläufe und kreative Zusammenarbeit im Grafikteam. Ratgeber und Grafik bleiben eigenständige redaktionelle Einheiten und werden strategisch enger verbunden.

"Ratgeber und Grafik stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Der Medienmarkt verändert sich schnell, neue Formate entstehen, und Daten, Automatisierung sowie KI prägen die Produktentwicklung. Mit der neuen Struktur bündeln wir strategische Führung, stärken die operative Arbeit in beiden Redaktionen und richten unsere Angebote konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen, Kunden und Nutzer aus", sagt Teresa Dapp, Geschäftsführerin der dpa-infocom.

Auch das Produktmanagement wird für beide Bereiche enger verzahnt und gestärkt. Katja Conradi (43), bisher Produktmanagerin Ratgeber, entwickelt künftig die Ratgeber- und Grafikprodukte für den Medienmarkt weiter. Sie arbeitet im Team mit Katinka Marotzke (39), die als Produktmanagerin insbesondere den Bildungsmarkt betreut und dort künftig beide Produktgruppen mitdenkt. Nathalie Rippich (37) wird als Projektmanagerin Produkt & Innovation beim Produktmanagement angebunden und Innovationsprojekte insbesondere für Ratgeber und Grafik vorantreiben.

"Die gemeinsame Leitung gibt uns die Möglichkeit, die Stärken beider Bereiche systematischer zusammenzubringen, ohne ihre jeweilige redaktionelle Identität aufzugeben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Tom Nebe, Jennifer Schneider, den Teams und dem Produktmanagement neue Angebote zu entwickeln und die bestehenden Produkte zukunftsfähig weiterzuführen", sagt Annette Meinke.

"Guter Ratgeberjournalismus bietet verlässliche Orientierung und konkreten Nutzwert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die journalistische Qualität und Aktualität unserer Angebote zu sichern und zugleich neue Formate und Arbeitsweisen zu entwickeln", sagt Tom Nebe.

Mit der Neuaufstellung setzt dpa-infocom den Weg fort, den das Unternehmen mit der Bündelung von Daten- und Grafikangeboten im Jahr 2025 begonnen hat. Die gemeinsame Führungs- und Produktstruktur soll Recherche, Einordnung, visuelle Aufbereitung, Produktentwicklung und technische Auslieferung enger miteinander verbinden.

Über dpa-infocom

Die dpa-infocom ist eine 100-prozentige Tochter der dpa und spezialisiert auf innovative multimediale Informationsdienstleistungen für digitale Märkte. Sie verbindet redaktionelle Kompetenz, Daten, Technologie und visuelle Aufbereitung zu Produkten und Services für Medien, Unternehmen und Organisationen. Zum Portfolio gehören unter anderem Daten- und Grafikangebote, Faktenchecks sowie die Ratgeberangebote der dpa.

Über dpa

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