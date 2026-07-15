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Andrea Wasmuth und Amelie Marie Weber erhalten die scoop Awards 2026

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Hamburg (ots)

Andrea Wasmuth erhält den neuen scoop Award für „Transformative Manager*innen“. Amelie Marie Weber erhält den scoop Award „Innovativer Content“

Die Awards werden im Rahmen des scoopcamp am 9. September verliehen

Das scoopcamp wird von nextMedia.Hamburg gemeinsam mit einem Board aus Vertreterinnen und Vertretern von DER SPIEGEL, DIE ZEIT, dpa, FUNKE Mediengruppe, NDR, NOZ, Hamburger Morgenpost und RTL News veranstaltet

Zu den ersten bestätigten Konferenz-Speakern zählen u.a. Dirk von Gehlen (Süddeutsche Zeitung), Katharina Neubert (Holtzbrinck AI Hub) und Nils von der Kall (ZEIT Verlagsgruppe)

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft zeichnet mit ihrer Initiative nextMedia.Hamburg in diesem Jahr erstmals zwei Persönlichkeiten mit den scoop Awards aus: Andrea Wasmuth und Amelie Marie Weber. Die beiden Preisträgerinnen stehen für zwei Perspektiven, die den digitalen Journalismus prägen – innovative Inhalte und strategische Transformation. Verliehen werden die Awards am 9. September 2026 im Rahmen des scoopcamp, der Konferenz für Publisher in Hamburg.

Der scoop Award 2026 in der Kategorie „Innovativer Content" geht an Amelie Marie Weber. Als eines der prägenden Gesichter der tagesschau auf Social Media entwickelt sie journalistische Inhalte für digitale Plattformen weiter und erreicht insbesondere junge Zielgruppen mit politischen und gesellschaftlich relevanten Themen. Durch die Verbindung einer starken Medienmarke mit creatororientierten Erzählformen schafft sie neue Zugänge zum Journalismus und stärkt das Vertrauen in unabhängige Berichterstattung.

Der erstmals vergebene scoop Award in der Kategorie „Transformative Manager*innen" geht an Andrea Wasmuth. Als Geschäftsführerin der Handelsblatt Media Group hat sie deren Entwicklung zu einem modernen Medienunternehmen maßgeblich geprägt. Mit ihrer Führung der DvH Medien und der künftigen Neuaufstellung der Holtzbrinck Media gestaltet sie darüber hinaus die strategische Weiterentwicklung einiger der bedeutendsten journalistischen Marken Deutschlands und setzt wichtige Impulse für die Zukunft des Qualitätsjournalismus.

Dr. Nina Klaß, Leiterin von nextMedia.Hamburg: „Mit dem scoop Award haben wir in den vergangenen Jahren sowohl herausragende journalistische Formate als auch prägende Persönlichkeiten ausgezeichnet. Dabei ist immer deutlicher geworden: Die Zukunft des Journalismus entscheidet sich sowohl durch innovative Inhalte als auch durch Menschen, die Medienunternehmen strategisch weiterentwickeln. Deshalb machen wir aus einem Award zwei. Amelie Marie Weber und Andrea Wasmuth stehen beispielhaft für diese beiden Perspektiven und sind die idealen ersten Preisträgerinnen unseres weiterentwickelten Konzepts.“

Preisverleihung beim scoopcamp 2026

Die Auszeichnungen werden am 9. September 2026 im Rahmen des 18. scoopcamp verliehen. Die Fachkonferenz für Publisher beschäftigt sich in diesem Jahr mit den unterschiedlichen Facetten der Transformation im Journalismus. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die Entwicklung von Medienmarken, der Wandel von Führungsrollen, Plattformstrategien, technologische Innovationen sowie die Frage, welche Rolle Journalismus in einer zunehmend communitygetriebenen Medienlandschaft einnehmen muss.

Das Programm des scoopcamp wird in Zusammenarbeit mit einem Board aus führenden Medienunternehmen entwickelt. Dem Board gehören 2026 Christoph Brunner (NOZ Digital), Cordula Schmitz (FUNKE Mediengruppe), Johanna Leuschen (NDR), Johanna Pinn (DIE ZEIT), Katja Fleischmann (dpa), Michaela Schirrmann (Hamburger Morgenpost), Torben Sieb (DER SPIEGEL) und Kristin Kobel (RTL News) an.

Zu den bereits bestätigten Speakern gehören Dr. Carsten Brosda (Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg), Dirk von Gehlen (Director Think Tank SZ-Institut, Süddeutsche Zeitung), Katharina Neubert (Managing Director AI Hub, Holtzbrinck) und Nils von der Kall (ZEIT Verlagsgruppe). Darüber hinaus werden auch die beiden scoop-Award-Preisträgerinnen Amelie Marie Weber und Andrea Wasmuth auf der Bühne sprechen. Während Amelie Marie Weber Einblicke in die Entwicklung journalistischer Formate für digitale Plattformen gibt, spricht Andrea Wasmuth über die strategische Transformation von Medienunternehmen.

Über den scoop Award

Mit dem scoop Award werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die mit ihrer Arbeit richtungsweisende Impulse für die Zukunft des Journalismus setzen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz, die 2025 für ihren ZEIT-Podcast OK, America? ausgezeichnet wurden, Philip Banse und Ulf Buermeyer (2024) für Lage der Nation, Prof. Christina Elmer (2023) für ihre Arbeit im Digital- und Datenjournalismus, Jack Riley (2022) für seine Arbeit zu neuen Monetarisierungsstrategien im Journalismus sowie Pia Frey (2021) für ihren digitalen Pionier- und Unternehmergeist im Medienbusiness.

Tickets für das scoopcamp sind erhältlich unter: https://nextmedia-hamburg.de/events/kalender/scoopcamp/

nextMedia.Hamburg

Mit ihrer Initiative nextMedia.Hamburg fördert die Hamburg Kreativ Gesellschaft gezielt die Medien- und Digitalwirtschaft in Hamburg. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Branche nachhaltig zu verbessern und Hamburg als attraktiven Medien- und Digitalstandort zu stärken. nextMedia.Hamburg begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft – vom technologieorientierten Start-up bis zum etablierten Medienhaus. Die Initiative unterstützt Transformationsprozesse, fördert neue Geschäftsideen und gibt Innovationen gezielt Anschub.

Mehr erfahren auf www.nextmedia-hamburg.de

Hamburg Kreativ Gesellschaft Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist seit 2010 die städtische Wirtschaftsförderung für die Kreativwirtschaft in Hamburg. Als eine der größten und ältesten Institutionen ihrer Art in Deutschland unterstützt sie Kreativschaffende aller elf Teilmärkte – von Design und Musik über Film und Architektur bis hin zu Games und Werbung. Mit Förderprogrammen, Beratungen, Netzwerkveranstaltungen und Innovationsformaten stärkt die Hamburg Kreativ Gesellschaft die wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Branche. Darüber hinaus ist sie aktiv in der Vermittlung und Entwicklung von Räumen für Kreativschaffende sowie in Quartiers- und Stadtentwicklungsprozesse involviert. Mit dem Projekt Jupiter, der Umnutzung eines ehemaligen Kaufhauses, hat sie einen bundesweiten Leuchtturm für kreative Zwischennutzung geschaffen, der 2024 mit dem polis Award ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen unter: kreativgesellschaft.org

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