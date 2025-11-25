Ferris Bühler Communications

Ferien im Schattenloch: Habitat Lago Maggiore startet in erste Wintersaison

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Nach einer erfolgreichen und vollständig ausgebuchten Sommersaison startet das Habitat Lago Maggiore in den Winter. Gerade die Lage im sogenannten Schattenloch verleiht diesem Ort seine besondere Magie. Das neuartige Tiny-House-Konzept hat im Mai 2025 eröffnet und liegt an einem der kraftvollsten Energieorte der Schweiz.

Das Wichtigste in Kürze:

Gründer Elia Frapolli, ehemaliger Direktor von Ticino Turismo, bietet sechs Tiny Houses für bewusste Ruhe und neue Energie

Das Habitat Lago Maggiore startet in seine erste Wintersaison

Die Häuser orientieren sich an den Chakren des Körpers

Jedes Tiny House steht auf einem energetisch geprüften Kraftpunkt

Das Habitat liegt im Winter in einem natürlichen Schattenbereich, der eine einzigartige Atmosphäre schafft

Die vollständige Medienmitteilung finden Sie im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung. Für Interviews oder weitere Informationen erreichen Sie mich unter +41 56 206 66 03 oder per E-Mail.

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit sonnigen Grüssen

Jannina Stüben

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Direkt. +41 56 209 15 05 Tel. +41 56 206 66 03 jannina@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com