Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung der Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung

Vaduz (ots)

Beim Stiftungsrat der Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung wurden für die Amtsdauer 2025 bis 2029 Neubestellungen vorgenommen. Als Vertreter des Landesfürsten nehmen neu I.D. Prinzessin Maria-Pia Liechtenstein als Präsidentin und Flurina Seger als Mitglied Einsitz. Die Regierung hat zudem in ihrer Sitzung vom Dienstag, 26. August 2025, Susanne Eberle-Strub und Renate Feger neu als Mitglieder bestellt. Bestehende Mitglieder des Stiftungsrates sind Thomas Banzer, Peter Frick, Marlies Haas, und Florian Meier.

Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der am 1. September 2025 beginnenden Mandatsperiode in der Fürst Franz Josef von Liechtenstein Stiftung mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Stiftungsräten dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.