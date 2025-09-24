PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Der Mittelstand. BVMW e. V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Der Mittelstand. BVMW e. V.

Cybersicherheitsmonat 2025

Berlin (ots)

Phishing, NIS2, KI & sichere Passwörter: Das sind die Top-Cyberthemen für mittelständische Unternehmen

Im Rahmen des europäischen Monats der Cybersicherheit rückt die Transferstelle Cybersicherheit im Oktober die digitale Sicherheit von kleinen und mittleren Unternehmen in den Fokus. Unter dem Motto "Vier Wochen - vier Trendthemen" erhalten Betriebe praxisnahe Impulse, wie sie sich wirksam vor Cyberangriffen schützen können - kostenfrei, anbieterneutral und passgenau auf die Realität des Mittelstands zugeschnitten.

"Cybersicherheit ist keine Kür, sondern eine Grundvoraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften. Schon kleine, gezielte Maßnahmen können große Wirkung entfalten", betont Marc Dönges, Projektleiter der Transferstelle, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird.

Kick-off mit exklusivem Lagebild

Zum Auftakt präsentiert die Transferstelle erstmals ihr Lagebild Cybersicherheit für den Mittelstand. Ergänzt wird dies durch Einblicke eines ethischen Hackers in aktuelle Angriffsmethoden sowie ein Grußwort von Senator a.D. Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW.

Die vier Trendthemen im Überblick

Phishing & Ransomware: Gefälschte E-Mails oder manipulierte Dokumente können in Sekunden Unternehmen lahmlegen. Laut BSI war 2024 über ein Viertel der Betriebe von Phishing-Angriffen betroffen, mehr als ein Drittel von Ransomware. Praxisbeispiele zeigen, wie klare Prozesse und Notfallpläne Schäden begrenzen können.

NIS2 - Neue Pflichten, neue Chancen: Die EU-Richtlinie betrifft künftig auch viele KMU direkt oder über Lieferketten. Wer frühzeitig handelt, vermeidet nicht nur Bußgelder und Reputationsschäden, sondern verschafft sich klare Wettbewerbsvorteile.

Künstliche Intelligenz in der Cybersicherheit: KI erkennt Bedrohungen schneller - wird aber auch von Angreifern genutzt, etwa für Deepfakes oder automatisiertes Phishing. Entscheidend ist, Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen und geprüfte Lösungen einzusetzen.

Sichere Passwörter & Authentifizierung: Unsichere Zugangsdaten sind nach wie vor das größte Einfallstor. Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klare Regeln bieten schon mit wenig Aufwand großen Schutz.

Die Transferstelle dankt ihren Kooperationspartnern Digital Innovation Ostbayern (DInO), der Digitalagentur Berlin, dem IT-Sicherheitsnetzwerk Berlin-Brandenburg (it's.BB) sowie dem Cyber Intelligence Institute, die mit ihrer Expertise zum Gelingen des Cybersicherheitsmonats beitragen.

Zur Webseite der Transferstelle Cybersicherheit: https://transferstelle-cybersicherheit.de/

Mehr Information zum Cybersicherheitsmonat: https://ots.de/wmJOfU

Über die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand

Ziel des Förderprojektes ist es, das Cybersicherheitsniveau von kleinen und mittleren Unternehmen, Handwerksbetrieben und Start-ups für eine sichere digitale Transformation durch Prävention, Detektion und Reaktion zu erhöhen. Über Informations- und Qualifikationsformate, zahlreiche Veranstaltungen bundesweit, eine Detektions- und Reaktionsplattform für Cyberangriffe und ein breites Netzwerk an Partnern wollen wir das Cybersicherheitsniveau im Mittelstand zu erhöhen und Unternehmen resilienter machen. Das Projekt wird von Der Mittelstand, BVMW e.V., dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Leibniz Universität Hannover - Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung und dem tti Technologietransfer und Innovationsförderung Magdeburg GmbH durchgeführt.

Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren, der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung und stellt finanzielle Zuschüsse bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte: 

Tobias Diemer
Projektmanager Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail:  info@transferstelle-cybersicherheit.de
Der Mittelstand, BVMW e.V.
Bundeszentrale
Potsdamer Straße 7 | Potsdamer Platz10785 Berlin

Über den Verband

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Weitere Informationen unter:  www.bvmw.de

Pressekontakt:

Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
presse@bvmw.de

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Der Mittelstand. BVMW e. V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Weitere Storys: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Alle Storys Alle
  • 13.08.2025 – 08:08

    Gelbe Karte für 100 Tage Bundesregierung: Der Mittelstand zieht Bilanz

    Berlin (ots) - Der Mittelstand zieht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische ...

    mehr
  • 11.04.2025 – 13:54

    Geld allein macht nicht schlauer

    Berlin (ots) - Mittelständische Unternehmen kritisieren, dass es im deutschen Bildungssystem an Realitätsbezügen mangele: 90 % fordern mehr Praxisbezug. Das geht aus einer Umfrage der Bildungsallianz des Mittelstandes hervor. "Dies spüren die Unternehmen deutlich. Unverständnis für unternehmerische Belange und falsche Erwartungshaltungen sind die Folge", so der Generalsekretär der Bildungsallianz, Prof. Dr. Martin Wortmann. Die Konsequenzen für den Mittelstand sind ...

    mehr
  • 04.04.2025 – 12:10

    Wie viel Krise kann der deutsche Mittelstand?

    Berlin (ots) - Presse-Einladung Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW) rechnet am 9. April mit einem Rekordandrang mit bis zu 8.000 Besuchern beim Zukunftstag Mittelstand 2025 in Berlin. Der Grund: Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben angesichts von Rezession und Zoll-Eskalation Redebedarf und viele Fragen: - Was wird aus den Wahlversprechen und den Ankündigungen einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren