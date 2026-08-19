LIDL Schweiz

Il produttore Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG informa di un richiamo del prodotto Milbona High Protein Pudding cioccolato, 200g

Hamburg (ots)

Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG richiama attualmente e pubblicamente il prodotto "Milbona High Protein Pudding cioccolato, 200g" con data di conservabilità 14.09.2026. È stato rilevato il Bacillus cereus. Il Bacillus cereus può provocare malattie

gastrointestinali. In determinati gruppi di persone (neonati, bambini nella prima infanzia, donne in

gravidanza, persone anziane e persone con un sistema immunitario indebolito) possono verificarsi gravi decorsi della malattia. A causa del possibile rischio per la salute, i clienti sono invitati a prestare la massima attenzione al richiamo e a non consumare il prodotto.

Il prodotto interessato "Milbona High Protein Pudding cioccolato, 200g" è stato venduto da Lidl Svizzera. Il prodotto può essere restituito presso tutte le filiali Lidl. Il prezzo di acquisto sarà naturalmente rimborsato, anche senza presentazione dello scontrino.

Il richiamo riguarda esclusivamente il prodotto "Milbona High Protein Pudding cioccolato, 200g" con data di conservabilità 14.09.2026. Gli altri prodotti venduti da Lidl Svizzera non sono interessati dal richiamo.

Per ulteriori informazioni, non esiti a contattare la hotline dedicata alla clientela di Lidl. +41 71 588 05 10. Qualora fosse a conoscenza di persone che potrebbero essere interessate dal richiamo, le chiediamo di trasmettere loro questa informazione.

Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG si scusa con tutte le persone coinvolte per il disagio arrecato.