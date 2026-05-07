Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Furti con scasso in aumento in Svizzera: comportamenti prevedibili e soluzioni semplici per proteggersi

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Vernier/Ostermundigen (ots)

In Svizzera i furti con scasso sono di nuovo in aumento e seguono schemi ampiamente prevedibili, in particolare in relazione ai periodi di assenza e alle abitudini quotidiane. In questo contesto, la prevenzione rimane il mezzo più efficace per ridurre i rischi, grazie a soluzioni semplici e adatte agli stili di vita attuali. Per offrire maggiore flessibilità agli utenti, il TCS innova con un servizio di sorveglianza su richiesta.

Negli ultimi anni i furti con scasso sono nettamente aumentati in Svizzera. Secondo gli ultimi dati della statistica di polizia sulla criminalità, nel 2025 sono stati registrati oltre 46'000 casi, pari a circa 128 al giorno. Dopo una diminuzione osservata durante il periodo della pandemia, la tendenza è tornata al rialzo, confermando un ritorno a livelli elevati.

Al di là dei numeri, i furti seguono schemi piuttosto costanti. Gli autori prendono di mira soprattutto abitazioni temporaneamente disabitate e agiscono in momenti ben identificabili, in particolare nel tardo pomeriggio o alla sera. Nonostante ciò, meno di un caso su cinque viene risolto, il che evidenzia l'importanza delle misure preventive.

Situazioni ricorrenti

Sulla base degli interventi osservati, alcune situazioni si ripetono frequentemente. Le assenze prolungate, in particolare durante le vacanze o i fine settimana, rappresentano un fattore determinante. Anche le abitazioni temporaneamente vuote durante il giorno, legate alle abitudini lavorative, presentano un rischio maggiore. Infine, gli immobili facilmente accessibili, in particolare al piano terra o con accessi poco visibili, sono più spesso presi di mira. Queste situazioni non sono eccezionali, ma fanno parte della quotidianità di molte famiglie.

La prevenzione come leva principale

Di fronte a questo quadro, la prevenzione resta la misura più efficace. Soluzioni semplici permettono di ridurre significativamente i rischi, rendendo le abitazioni meno prevedibili o meno accessibili. I sistemi di allarme svolgono qui un ruolo deterrente riconosciuto: nella grande maggioranza dei casi, la loro attivazione porta all'immediato abbandono del tentativo di furto. Il TCS si inserisce in questo approccio proponendo soluzioni adattate ai diversi bisogni delle famiglie, sia per proteggere un'abitazione in modo permanente sia solo durante i periodi di assenza.

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Novità: una soluzione flessibile adatta agli usi attuali

Lanciato nel 2025, TCS Home Security compie ora un ulteriore passo avanti offrendo una soluzione modulare che si adatta agli stili di vita odierni. Il nuovo sistema può essere attivato solo quando necessario, ad esempio durante le vacanze o assenze prolungate, oppure funzionare in continuo con sorveglianza 24/7.

Disponibile sotto forma di kit adatti sia agli appartamenti sia alle case e combinato con un intervento professionale in caso di allarme, il sistema offre una risposta semplice e flessibile alle esigenze di sicurezza quotidiane.