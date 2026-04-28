Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse

Una spinta per l'economia e la società - una domanda record a fronte di mezzi limitati

Bern (ots)

L'anno scorso il Fondo nazionale svizzero (FNS) ha investito 1,2 miliardi di franchi in 2400 nuovi progetti di ricerca. A causa della forte domanda e dei tagli budgetari è costretto ad adeguare i suoi finanziamenti.

Com'è possibile rendere visibile il funzionamento del cervello senza esporlo a radiazioni potenzialmente dannose? Ricercatrici e ricercatori finanziati dal FNS stanno sviluppando molecole colorate per osservare i processi cerebrali tramite il vicino infrarosso (NIR). Un altro progetto esamina le proprietà chimiche e fisiche delle particelle di abrasione degli pneumatici. E un'équipe di ricerca sta elaborando le basi per il disciplinamento dei mezzi di prova elettronici, in modo da permettere di conciliare meglio il perseguimento penale e la protezione della privacy.

Questo è solo un piccolo estratto dai circa 2400 progetti di ricerca che il FNS ha approvato nel 2025 un po' in tutte le discipline. "I loro risultati contribuiranno in misura rilevante alla forza d'innovazione della Svizzera", afferma con soddisfazione Torsten Schwede, presidente del Consiglio della ricerca. "Inoltre nei progetti promossi operano diverse migliaia di nuove leve nel campo della ricerca, molte delle quali entreranno in seguito a far parte dell'economia privata come manodopera altamente qualificata".

Tasso di successo più basso nella promozione di progetti

Tutti i progetti sono stati selezionati secondo i più elevati standard internazionali. Degli 1,2 miliardi di franchi il FNS ne ha investiti 716 milioni nella cosiddetta promozione di progetti, nell'ambito della quale ricercatori e ricercatrici affermati si occupano, insieme al proprio team, di un tema a loro scelta. Si tratta dello strumento più importante per sostenere la ricerca di base.

Nel 2025 sono confluiti quindi nella promozione di progetti più fondi rispetto al 2024. Tuttavia, essi sono stati ben lungi dall'essere sufficienti per soddisfare la domanda. Il FNS ha potuto approvare solo il 30 per cento delle domande, ossia molto meno rispetto al 36 per cento nel 2024. A molti progetti eccellenti non sono stati assegnati finanziamenti.

Nel frattempo, il FNS ha limitato sia il numero di domande a persona sia l'ammontare dei fondi richiesti. In tal modo intende stabilizzare i tassi di successo e mantenere ampio il ventaglio della ricerca d'eccellenza promossa.

Strumenti di promozione adeguati

Negli anni a venire la forbice tra la domanda e i fondi a disposizione si aprirà ulteriormente. Infatti, la Confederazione ha tagliato del cinque per cento il budget nell'ambito del pacchetto di sgravio 27. Tra il 2027 e il 2029 il FNS riceverà complessivamente circa 200 milioni di franchi in meno. Pertanto, ha deciso nel 2025 di adeguare la sua promozione della ricerca, sospendendo, riducendo o cancellando diversi strumenti di promozione.

In origine, il Consiglio federale intendeva tagliare i fondi del FNS addirittura del dieci per cento. Il Parlamento ha tuttavia rifiutato nel marzo del 2026 una misura di risparmio di tale portata considerando l'importanza della ricerca. Tuttavia, la Confederazione prevede probabilmente un ulteriore taglio di almeno un per cento al budget del FNS per il 2027.

6000 progetti e 24 000 ricercatori

L'importanza della ricerca promossa dal FNS si riflette anche negli indicatori rilevati alla fine del 2025, quando erano in corso oltre 6000 progetti, nei quali erano coinvolti circa 24 000 ricercatori, attivi in seno a scuole universitarie e altre istituzioni, con una quota femminile del 42 per cento. Il 39 per cento dei ricercatori era di età inferiore ai 35 anni. La percentuale di ricercatrici a capo di un progetto era del 35 per cento.

Ulteriori informazioni sono esposte nel rapporto annuale 2025. Gli indicatori e i dati di dettaglio relativi a tutti i progetti promossi sono accessibili sul portale dati del FNS.

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Uno spaccato di alcuni progetti selezionati nel 2025

Cinquantenario dei PNR: dal 1975 oltre 80 programmi nazionali di ricerca (PNR) del FNS hanno contribuito a trovare soluzioni alle attuali sfide. I risultati ottenuti, a prescindere che vertessero sull'intelligenza artificiale, sulla resistenza antimicrobica o sul COVID-19, sono rilevanti per la politica e la società.

Consiglio della ricerca e co-direzione: nell'aprile 2025 il Consiglio della ricerca, recentemente riorganizzato, ha iniziato i lavori condotto da Torsten Schwede. Nel contempo Katrin Milzow e Thomas Werder Schläpfer hanno assunto la co-direzione del Segretariato del FNS a Berna.

Collaborazione con l'Ucraina: una delegazione dell'organizzazione di promozione ucraina ha visitato il FNS nel maggio 2025. Già nel 2023 le due organizzazioni avevano lanciato un bando di gara congiunto. Nei 20 progetti promossi sono coinvolti più di ottanta ricercatrici e ricercatori provenienti dall'Ucraina.

Ricerca di base: con la maggior parte del suo budget il FNS promuove la ricerca di base, la cui importanza è essenziale per la Svizzera com'è stato comunicato a partire dall'autunno del 2025 in una serie di articoli e video.

Trasparenza garantita dai dati: è ormai da 50 anni che i dati relativi alla promozione della ricerca del FNS sono disponibili in forma digitale. Informazioni particolareggiate in merito ai circa 90 000 progetti finanziati sono accessibili pubblicamente a tutte le persone interessate. Nel 2025 la banca dati è stata consultata diverse centinaia di migliaia di volte.

Sud globale: alla fine del 2025 il FNS e la DSC hanno avviato una seconda fase del programma SOR4D, che si svolgerà dal 2026 al 2031 con un budget di 22 milioni di franchi. Parteciperanno al programma ricercatori e ricercatrici nonché alcuni partner impegnati sul campo provenienti dalla Svizzera e dal Sud globale. Insieme svilupperanno soluzioni per uno sviluppo sostenibile e per la lotta alla povertà.

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Il testo di questa notizia e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Fondo nazionale svizzero.