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" Une responsabilité, un impact " : Lidl Suisse donne le ton dans son nouveau magazine sur la durabilité.

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Weinfelden (ots)

Sous le titre " C'est dit, c'est fait. Une responsabilité, un impact ", Lidl Suisse publie le deuxième numéro de son magazine sur la durabilité. Le détaillant emmène ses lectrices et ses lecteurs dans les coulisses en leur offrant un regard sur ses engagements et en les entraînant au coeur de projets de terrain : depuis la recherche de pointe sur les algues jusqu'à la protection des marais suisses.

" Avec ce deuxième numéro de notre magazine sur la durabilité, nous faisons le point sur nos actions et leur avancement, de manière ouverte et transparente. Chaque projet est porté par des personnes : nos collaboratrices et collaborateurs, des agricultrices et agriculteurs suisses et des partenaires de longue date qui s'engagent avec passion jour après jour. " Nous souhaitons raconter leurs histoires et montrer notre action commune en faveur de la transformation, de manière simple et concrète ", souligne Grazia Grassi, Head of Corporate Affairs chez Lidl Suisse

Afin de participer aux objectifs mondiaux de développement durable, Lidl Suisse met en oeuvre des mesures concrètes dans cinq champs d'action :

Protéger le climat : comment assurer la protection du climat sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? Lidl Suisse livre un aperçu sur la complémentarité de mesures novatrices : parmi elles figurent notamment un projet de recherche portant sur un aliment à base d'algues produit localement, la promotion de la biodiversité dans les exploitations agricoles ainsi que des analyses de données d'une grande précision grâce à l'IA. Dans le secteur des transports, les investissements dans les motorisations alternatives et dans des infrastructures de recharge propriétaires pour les camions ouvrent la voie à la décarbonation des livraisons.

Préserver les ressources : avec une réduction de 24 % de la quantité de plastique utilisée pour ses marques propres (par rapport à 2017) et un taux de valorisation des déchets de 92,5 % au cours de l'exercice 2025, le détaillant s'engage résolument en faveur de la préservation des ressources. Dans le cadre de son partenariat avec RecyPac, il s'engage par ailleurs activement en faveur du recyclage des plastiques à l'échelle nationale.

Respecter la biodiversité : aux côtés de WWF Suisse, le détaillant s'est engagé en faveur de la préservation des marais suisse en 2025. Véritables éponges naturelles, les marais régulent le régime hydrologique et préservent les habitats de nombreuses espèces végétales et animales.

Promouvoir la santé : les articles durables connaissent un succès croissant : le chiffre d'affaires lié aux produits bio a enregistré une hausse de 11 % au cours de l'exercice 2025. Par ailleurs, 96 % du chiffre d'affaires lié aux produits de la mer provient de sources recommandées selon le WWF (catégorie " verte " dans le guide des poissons du WWF ou produits certifiés bio, ASC ou MSC). D'ici à 2030, Lidl Suisse prévoit de faire passer la part des sources de protéines végétales à un cinquième de son assortiment, s'inscrivant ainsi dans la démarche du " Planetary Health Diet ".

Agir équitablement : " Une aide qui vient du coeur " : c'est sous cette devise que Lidl Suisse s'engage de manière ciblée en faveur des personnes qui ont besoin de soutien au quotidien. Les résultats de l'année dernière montrent que cette promesse a été tenue : en 2025, la remarquable mobilisation de la clientèle dans le cadre de l'opération " Samedi du partage " a permis de collecter et de distribuer pas moins de 41 tonnes de denrées alimentaires à des personnes en situation de précarité. Outre l'engagement autour de l'EURO féminin de l'UEFA 2025(TM), la période de Noël a également été placée sous le signe de la solidarité : un don de CHF 20 000 versé à l'association Petite Suisse Kinderhilfe a permis à environ 1000 enfants issus de milieux défavorisés de vivre une fête inoubliable.

Le deuxième numéro du magazine sur la durabilité est désormais disponible en version numérique sur gesagt-getan.lidl.ch/fr, ainsi qu'au format papier (tirage limité).