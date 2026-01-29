H+ Die Spitäler der Schweiz

Rapport du Conseil fédéral sur la planification hospitalière : H+ soutient les régions de soins et demande de bonnes conditions-cadres pour mener la transformation

Bern (ots)

Dans son rapport consacré aux Investissements des hôpitaux et à la planification hospitalière, le Conseil fédéral confirme la responsabilité des cantons dans les soins stationnaires. Il préconise de renforcer la coordination intercantonale et tout particulièrement de développer les régions de soins. Cette orientation a le soutien de H+. Elle va dans le sens des conclusions de l'analyse de PwC sur l'avenir du paysage hospitalier suisse. C'est une étape clé vers des soins en réseau et répondant aux besoins. Mais pour la mise en oeuvre, les conditions-cadres nécessaires doivent être réunies.

Des soins médicaux de qualité, accessibles et fiables restent le critère central, pour les centres urbains comme en périphérie. H+ est favorable à ce que la planification hospitalière se fasse à l'échelle de régions de soins par-delà les frontières cantonales. Avec en point de mire les flux de patients, les critères de qualité et des bases de données solides. Le travail en réseau, la coopération, la prise en charge échelonnée et un profil clair des établissements participent bien plus à des soins durables qu'un surplus de bureaucratie ou que des injonctions structurelles venant d'en haut.

Anne-Geneviève Bütikofer, directrice de H+: "Répondre aux besoins de la population et se fonder sur les régions de soins réelles est au coeur d'une offre hospitalière d'avenir. La qualité, l'accessibilité et la responsabilité régionale doivent être pensées et façonnées ensemble."

Pour la transformation, il faut de la marge de manoeuvre et de bonnes conditions-cadres

L'étude de novembre 2025 réalisée par PwC sur mandat de H+ montre clairement que le statu quo n'est pas une option. Sans une transformation en profondeur, il ne sera pas possible de faire face tout à la fois à la demande croissante, à la pénurie de main-d'oeuvre et aux exigences en matière de qualité. Le nombre d'hôpitaux n'est pas primordial: l'essentiel est que les établissements travaillent en réseau, se profilent et perfectionnent constamment les modèles de soins.

Le changement ne sera possible qu'avec des conditions-cadres cohérentes et fiables. En plus d'une planification des soins coordonnée par-delà les frontières cantonales, il faut un financement couvrant les coûts, une levée des obstacles réglementaires, un transfert conséquent vers l'ambulatoire et une accélération de la transformation numérique. Ce dernier point n'est pas accessoire, mais bien une condition préalable pour assurer la qualité, renforcer la continuité des soins et décharger le personnel.

Anne-Geneviève Bütikofer l'affirme: "Les hôpitaux sont déterminés à prendre leurs responsabilités et à mettre en oeuvre de nouveaux modèles de soins. Pour ce faire, il leur faut une liberté d'action suffisante, de la sécurité en matière de planification et des conditions-cadres favorables aux coopérations, à l'innovation et à la numérisation."

H+ s'engage activement dans ces développements

H+ est prête à s'impliquer dans le processus lancé par la Confédération et les cantons en faveur d'une offre hospitalière moderne, fiable et viable à long terme. H+ réclame dans ce contexte:

Une planification des soins qui répond aux besoins, par-delà les frontières cantonales et sur la base de critères communs;

qui répond aux besoins, par-delà les frontières cantonales et sur la base de critères communs; Pour cette planification, une base de données solide qui intègre les prestations ambulatoires et stationnaires et génère de la transparence;

qui intègre les prestations ambulatoires et stationnaires et génère de la transparence; Des conditions-cadres financières et politiques qui permettent d'investir dans de nouveaux modèles de soins, dans des coopérations et dans la numérisation.

La transformation du paysage hospitalier est une tâche commune du monde politique, des cantons, des partenaires tarifaires et des fournisseurs de prestations. H+ est prête à emprunter cette voie dans un esprit constructif, toujours à la recherche de solutions.