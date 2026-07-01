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Lidl Suisse et le WWF Suisse prolongent leur partenariat

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Weinfelden (ots)

Lidl Suisse et le WWF Suisse poursuivent leur partenariat, en place depuis 2017. Les deux organisations ont renouvelé leur collaboration afin de renforcer encore le développement d'une consommation durable dans le commerce de détail suisse. L'accent est mis sur la promotion d'une alimentation consciente et sur l'intégration accrue des protéines végétales dans les paniers de notre clientèle.

L'alimentation quotidienne a un impact sur l'écosystème. En tant que détaillant, Lidl Suisse dispose d'un accès direct à sa clientèle et met à profit ce levier en collaboration avec le WWF Suisse. Un axe central porte sur la promotion d'une alimentation consciente et équilibrée, avec un focus sur les produits végétaux, les produits complets, les fruits et les légumes. Lidl Suisse et le WWF Suisse mènent chaque année une vaste campagne de sensibilisation destinée à la clientèle. Ces campagnes d'information visent à sensibiliser les consommatrices et consommateurs à un choix alimentaire conscient.

Thomas Vellacott, CEO du WWF Suisse : " Nous sommes très heureux de prolonger durablement notre partenariat avec Lidl Suisse. Depuis 2017, nous oeuvrons ensemble à impulser un changement important dans le commerce de détail suisse, afin que davantage de durabilité devienne la norme. "

Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse, déclare : " Avec le WWF Suisse, nous voulons aider notre clientèle à adopter une alimentation consciente et montrer qu'une alimentation durable n'est pas nécessairement compliquée ni coûteuse. "