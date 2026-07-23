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Une nouvelle collection de documentaires invite à découvrir des thèmes méconnus

Berne (ots)

Une nouvelle collection spéciale sur Play Suisse propose une sélection passionnante et variée de documentaires - avec des histoires fascinantes issues du monde animal, des projets scientifiques audacieux et des récits venant du coeur de la Suisse. "Le retour du balbuzard", dans lequel deux biologistes tentent de réintroduire le balbuzard pêcheur en Suisse, en constitue un temps fort.

La nouvelle collection spéciale "Les meilleurs documentaires de l'été" sur Play Suisse invite le public à partir à la découverte de thèmes méconnus. Sur Play Suisse, la plateforme de streaming de la SSR, 14 documentaires offrent des points de vue inhabituels et racontent des histoires captivantes issues du monde animal et de la science. Ils mettent également en lumière la Suisse sous différents angles, de l'histoire de la musique suisse au tourisme en plein essor. Cette sélection variée réserve des découvertes passionnantes à toutes et tous, quels que soient leurs centres d'intérêt.

Du Népal au Château de Tarasp

La collection spéciale de Play Suisse raconte des histoires venues d'ici et d'ailleurs.

Dans "Oltre la luce", de Stephan Chiesa, le protagoniste Daniele s'engage au Népal aux côtés de trois étudiants de l'EPFZ. Ils souhaitent construire une centrale hydroélectrique afin d'alimenter en électricité six villages isolés de l'Himalaya. Le projet se transforme également en un défi humain, car rien ne se passe comme prévu.

Dans "Le secret de Berne", de Stascha Bader, tout tourne autour de la capitale fédérale et de son rôle dans la musique en dialecte. Le réalisateur se lance dans une exploration remontant loin dans le passé de la tradition musicale bernoise. Sa quête d'indices se transforme également en un retour aux sources de l'identité suisse.

Réalisé par Jörg Huwyler, "Sur nos monts, le surtourisme" met quant à lui en lumière l'essor du tourisme dans notre pays. Il accompagne un groupe de touristes asiatiques en Suisse centrale et dans l'Oberland bernois, rend compte du quotidien professionnel d'une agente de train et présente un village pris d'assaut à la suite d'une série Netflix. Jörg Huwyler a filmé en grande partie avec son iPhone - de quoi se fondre dans le groupe de touristes et se rapprocher des voyageuses et voyageurs.

Le Château de Tarasp occupe une place centrale dans le film éponyme de Susanna Fanzun et Oliver Conrad. Il a été géré par la famille de la réalisatrice pendant trois générations. Un nouveau chapitre s'est ouvert en 2016 avec l'artiste Not Vital. Dans son documentaire également agrémenté d'éléments animés, la réalisatrice raconte l'histoire de ce château fort vieux de plusieurs siècles.

Deux biologistes réintroduisent le balbuzard pêcheur en Suisse

L'un des temps forts de la collection Play Suisse est le documentaire "Le retour du balbuzard", de Stephan Rytz. Le film suit les aventures de deux biologistes, Wendy et Denis, qui se consacrent ensemble à une entreprise ambitieuse: réintroduire en Suisse le balbuzard pêcheur, une espèce disparue du pays en raison de la sylviculture et du développement industriel. Il y a un peu plus d'un siècle, cet oiseau migrateur imposant se repliait en effet vers les régions plus septentrionales de l'Europe, disparaissant de Suisse. Dans le film, Wendy et Denis font appel à un expert écossais qui les aide dans leur projet.