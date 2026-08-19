LIDL Schweiz

Le fabricant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG informe sa clientèle d'un rappel du produit Milbona High Protein Pudding chocolate, 200g

Hamburg (ots)

Lidl Suisse effectue actuellement un rappel public du produit "Milbona High Protein Pudding chocolate, 200g" avec la date de durabilité minimale 14.09.2026. La présence de la bactérie Bacillus cereus a été mise en évidence. Cette bactérie peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. Chez les personnes vulnérables (nourrissons, jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées), elle est susceptible de causer des complications graves. Par conséquent, il est impératif de tenir compte de ce rappel et de ne pas consommer le produit. En raison des risques potentiels pour la santé, il est impératif de tenir compte de ce rappel et ne pas consommer le produit.

Le produit concerné "Milbona High Protein Pudding chocolate, 200g" a été distribué chez Lidl Suisse. Le produit peut être rapporté dans tous les magasins Lidl. Le prix d'achat sera bien entendu remboursé, même sans présentation du ticket de caisse.

Le rappel concerne exclusivement le produit "Milbona High Protein Pudding chocolate, 200g" avec la date de durabilité minimale 14.09.2026. Les autres produits vendus chez Lidl Suisse ne sont pas concernés par ce rappel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service clientèle de Lidl : +41 71 588 05 10. Si vous connaissez des personnes également susceptibles d'être touchées par le rappel, nous vous invitons à leur transmettre l'information.

Lidl Suisse présente ses excuses à toutes les personnes concernées pour les désagréments causés.