Lidl Suisse réduit ses horaires d'ouverture pendant les fêtes de fin d'année

Weinfelden (ots)

La plupart des magasins de Lidl Suisse fermeront dès 17h00 les 24 et 31 décembre 2025. Le détaillant marque ainsi clairement son engagement en faveur d'une reconnaissance vécue et d'une politique familiale bienveillante, en permettant à ses collaboratrices et collaborateurs de passer les fêtes entourés de leurs proches.

" Les fêtes sont un moment particulièrement précieux, propice au recueillement et au partage avec les êtres chers. Nous tenons à remercier nos collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement quotidien, et à leur témoigner notre gratitude de manière concrète ", explique Nicholas Pennanen, CEO de Lidl Suisse. " En fermant la plupart de nos magasins à 17h00 les 24 et 31 décembre 2025, nous offrons à nos équipes la possibilité de profiter pleinement de ces moments précieux en famille et entre amis. Nous souhaitons d'ores et déjà à toutes et à tous - à nos collaboratrices et collaborateurs, nos clientes et clients et nos partenaires - une belle période de l'Avent et un excellent début d'année ".

Détails des horaires d'ouverture le 24 et le 31 décembre

Le 24 décembre, presque tous les magasins Lidl fermeront à 17h00. Par dérogation, les magasins de Bellach, Trimbach, Gretzenbach, Oensingen, Hägendorf, Biberist et Soleure fermeront dès 16h00, conformément aux dispositions cantonales. Les magasins de Le Mont-sur-Lausanne et de Berne (Spitalgasse) resteront ouverts jusqu'à 18h00 en raison d'obligations contractuelles avec les centres commerciaux.

Le 31 décembre également, la journée de vente se terminera à 17h00 dans la plupart des magasins. Il y a aussi quelques exceptions : les magasins de Bellach, Trimbach, Gretzenbach, Oensingen, Hägendorf, Biberist et Soleure fermeront à 16h00. Les magasins de Seewen, Wohlen, Zurich (Pflanzschulstrasse, Fraumünsterpost), Affoltern, Ecublens et Berne (Spitalgasse) resteront ouverts jusqu'à 18h00, soit en raison d'accords contractuels, soit en raison d'une affluence accrue de la clientèle.

Focus sur le personnel

Lidl Suisse accorde une grande importance au bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi qu'à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Le détaillant est convaincu que des employés satisfaits et en forme sont à la base de la réussite de l'entreprise.

Parmi les conditions de travail attrayantes et favorables à la vie de famille figurent, par exemple, quatre semaines de congé de paternité et 18 semaines de congé de maternité, avec maintien du salaire à 100 % dans les deux cas. De plus, Lidl Suisse propose un salaire minimum garanti par convention collective de CHF 4600 pour les personnes non qualifiées, ainsi que des assurances sociales attrayantes, dans le cadre desquelles chaque franc de salaire est assuré selon la LPP, sans déduction de coordination. Cette disposition garantit également aux collaboratrices et collaborateurs à temps partiel une prévoyance professionnelle de qualité.