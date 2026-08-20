LIDL Schweiz

Uova Ticino SA informe sa clientèle d'un rappel du produit "oeufs du Tessin"

Cadenazzo (ots)

Uova Ticino SA effectue actuellement un rappel public du produit "oeufs du Tessin" avec les dates de durabilité minimale 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026. La présence de l'élément suivant a été détectée dans le produit salmonelle. En raison des risques potentiels pour la santé, il est impératif de tenir compte de ce rappel et ne pas consommer le produit.

Le produit concerné "oeufs du Tessin" a été distribué chez Lidl Suisse. Pour des raisons de protection des consommateurs, Lidl Suisse a réagi immédiatement et a retiré le produit concerné de la vente. Le produit peut être rapporté dans tous les magasins Lidl. Le prix d'achat sera bien entendu remboursé, même sans présentation du ticket de caisse.

Le rappel concerne exclusivement le produit "oeufs du Tessin" avec les dates de durabilité minimale 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026. Les autres produits vendus chez Lidl Suisse ne sont pas concernés par ce rappel.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service clientèle de Lidl : +41 71 588 05 10. Si vous connaissez des personnes également susceptibles d'être touchées par le rappel, nous vous invitons à leur transmettre l'information.

Uova Ticino SA présente ses excuses à toutes les personnes concernées pour les désagréments causés.