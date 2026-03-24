SRG SSR

Nuovo progetto radiofonico interregionale della SSR attraverso la Svizzera

Bild-Infos

Download

Berna (ots)

La SSR si lancia in un viaggio a tema nelle regioni linguistiche con il programma radiofonico "Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse". Il progetto consiste in quattro giornate speciali, ciascuna organizzata da una diversa unità aziendale della SSR, volte a esplorare congiuntamente, da diversi punti di vista, il tema di quest'anno, ossia "Passaggi". La regione ospitante propone trasmissioni realizzate dal vivo sul posto a cui si aggiungono reportage dalle altre regioni e una trasmissione serale conclusiva quadrilingue.

"Die Anderen. Les Autres, Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse" cerca di rispondere a una domanda fondamentale: cosa ci divide e cosa ci unisce in Svizzera? Attraverso storie e discussioni autentiche, la SSR invita il pubblico radiofonico a scoprire la ricchezza linguistica e culturale del Paese, in quattro tappe e in quattro lingue.

Trasmissioni in diretta nel corso dell'intera giornata sulle prime reti radiofoniche di RSI, SRF, RTS e RTR permettono ad ascoltatrici e ascoltatori di immergersi in una regione linguistica e nel tema scelto come filo conduttore. A completamento di un ritratto collettivo dalle molteplici sfaccettature sono inoltre proposti reportage dalle altre regioni. Ogni giornata è infine coronata da una trasmissione serale quadrilingue, in onda dalle 20.00 alle 21.00 su tutte e quattro le reti, che dà voce alla diversità culturale e linguistica della Svizzera.

"Die Anderen. Les Autres. Gli Altri. Ils Auters - Le tour de Suisse" si articola in quattro giornate speciali, ciascuna dedicata a una regione linguistica e a un tema:

25 marzo 2026 - Svizzera italiana: "Al confine" con l'Italia, tra cultura, economia e vita quotidiana di frontaliere e frontalieri.

27 maggio 2026 - Svizzera romancia: "Sui ponti": i passaggi che uniscono le comunità alpine.

18 settembre 2026 - Svizzera francese: "In riva" a corsi e specchi d'acqua ricchi di storia, dove i cambiamenti climatici pongono ora sfide complesse.

18 novembre 2026 - Svizzera tedesca: "Nell'agglomerato urbano", luogo d'incontro e di scambio tra città e campagna.

Il "tour de Suisse" prende il via il 25 marzo in Ticino

Il primo appuntamento è previsto nella Svizzera italiana il 25 marzo ed è dedicato alla prossimità geografica e culturale con l'Italia. Sulle prime emittenti radiofoniche delle quattro regioni linguistiche saranno diffusi, nel corso dell'intera giornata, contenuti su questo tema. Inoltre Rete Uno, Radio SRF 1, RTS Première (dalle 10.00 alle 11.00) e RTR (dalle 11.00 alle 12.00) proporranno ciascuna un'ora di diretta dal valico di Brusata/Bizzarone.

Il pubblico avrà così modo di conoscere la vita quotidiana al confine meridionale della Svizzera, di seguire da vicino il lavoro delle doganiere e dei doganieri e di saperne di più, direttamente da chi ci abita, sulle frontiere culturali. Si parlerà inoltre di coloro che attraversano ogni giorno la frontiera nei due sensi. Alla sera, le quattro persone autrici dei reportage nelle diverse lingue si ritroveranno allo studio RSI di Comano, per concludere in bellezza la giornata passando in rassegna gli aspetti più interessanti. Questa trasmissione andrà in onda dal vivo, dalle 20.00 alle 21.00, su tutte e quattro le emittenti: una novità assoluta per la SSR.