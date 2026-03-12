LIDL Schweiz

Un'altra campagna di riduzione prezzi: circa 60 articoli di uso quotidiano ribassati in modo permanente

Weinfelden

In un contesto impegnativo, Lidl Svizzera si assume ancora una volta la responsabilità e alleggerisce ulteriormente il bilancio delle economie domestiche della popolazione svizzera. Da sabato 7 marzo i prezzi di circa 60 articoli di uso quotidiano sono stati abbassati in modo permanente. Questo investimento nei prezzi è sostenuto da Lidl Svizzera a proprie spese, per alleggerire in modo tangibile il bilancio delle economie domestiche della popolazione svizzera, gravato dall'aumento delle spese accessorie.

In un periodo in cui il costo della vita mette molti di fronte a sfide, Lidl Svizzera punta sulla stabilità e sull'affidabilità. Lo smart discount riduce i prezzi degli articoli di uso quotidiano e finanzia attivamente di propria tasca queste riduzioni di prezzo. Le riduzioni dei prezzi coprono un ampio spettro: dai prodotti lattiero-caseari ai prodotti da forno fino agli articoli per l'igiene, che si possono trovare in quasi ogni carrello della spesa svizzero.

In questo modo Lidl Svizzera reagisce all'aumento del costo della vita e lancia un chiaro segnale per un consumo conveniente senza perdita della qualità.

Con questa misura Lidl Svizzera rafforza la sua promessa di essere un partner affidabile per una spesa settimanale conveniente, anche in tempi difficili. Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera, sottolinea: "Stiamo osservando con attenzione lo sviluppo del mercato attuale. Mentre i prezzi in molti settori aumentano, noi di Lidl Svizzera diamo un segnale consapevole. Ci si può fidare di Lidl Svizzera: riduciamo coerentemente i prezzi di vendita dei prodotti di uso quotidiano a nostre spese, al fine di alleggerire il bilancio delle economie domestiche laddove noi, in qualità di impresa di commercio al dettaglio, possiamo influire direttamente".