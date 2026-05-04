PANINI SUISSE AG

Panini presenta la collezione ufficiale di figurine della Coppa del Mondo FIFA 2026(TM). Tutto inizia con Panini.

6 weitere Medieninhalte

Wollerau (ots)

Per tutti. Ovunque.

WOLLERAU - Panini annuncia il lancio della collezione ufficiale di figurine della Coppa del Mondo FIFA 2026(TM) e dà così il via all'attesa per il più grande evento calcistico del mondo. I tifosi di tutto il mondo sono invitati a iniziare il proprio viaggio nel torneo in perfetto stile Panini: aprendo il primo pacchetto, scoprendo le figurine dei giocatori e andando a caccia degli iconici stemmi delle squadre.

La collezione rappresenta la forza unificante del calcio e del collezionismo: unisce persone di paesi, culture e generazioni diverse e rende l'entusiasmo per questo sport un'esperienza unica.

Campagna "It All Starts With Panini" - Il lancio è accompagnato dalla campagna globale "It All Starts With Panini", che riunisce leggende del calcio del passato e del presente insieme a creator e voci della community. L'obiettivo è celebrare la cultura del collezionismo legata al calcio e mettere i tifosi al centro della storia, ovunque si trovino.

Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, afferma: "Poche tradizioni catturano lo spirito e l'entusiasmo della Coppa del Mondo FIFA(TM) come la collezione di figurine Panini. Mentre cresce l'attesa per il più grande e importante evento sportivo mai visto, questo lancio offre ai tifosi di tutto il mondo un modo unico per connettersi al torneo, riunendo giocatori, squadre e città ospitanti in un formato che ha plasmato la cultura calcistica per generazioni. Insieme a Panini siamo orgogliosi di continuare a creare momenti che uniscono i tifosi ovunque - dall'apertura del primo pacchetto fino al completamento di una collezione che diventa parte della propria storia della Coppa del Mondo FIFA(TM)."

United Edition

In Svizzera è nuovamente disponibile un'edizione speciale esclusiva: la United Edition.

Con il nome "United 2026", Stati Uniti, Canada e Messico si sono uniti per la prima candidatura congiunta nella storia di una Coppa del Mondo FIFA(TM). "United" rappresenta anche la passione per il calcio che unisce milioni di persone in tutto il mondo. Con questa edizione celebriamo proprio questo spirito di unione: riuniamo i collezionisti, trasformiamo gli scambi in amicizie e condividiamo la pura gioia dello sport.

Un punto forte della United Edition sono gli stemmi esclusivi delle squadre su uno sfondo dorato elegante e brillante. Anche le figurine dei giocatori si distinguono chiaramente: presentate su uno sfondo verde che valorizza al meglio i protagonisti. Inoltre, le figurine sono stampate su carta più spessa rispetto alla versione internazionale, offrendo una qualità tattile superiore. L'edizione è completata da una copertina soft-touch metallizzata ed esclusiva.

La nazionale svizzera è presente regolarmente sulla più grande scena calcistica mondiale dal 2006 e si è ormai affermata come presenza stabile nel torneo. In questi anni, i tifosi hanno potuto seguire da vicino lo sviluppo di un'intera generazione di giocatori.

Un esempio emblematico è il capitano Granit Xhaka, passato da giovane talento a figura centrale e leader della nazionale svizzera. La sua carriera rappresenta il percorso della Svizzera come squadra stabile nel calcio internazionale.

Panini Suisse è inoltre lieta di aver coinvolto Dan Ndoye nella campagna di comunicazione. Per il nazionale svizzero, che vivrà la sua prima Coppa del Mondo FIFA(TM), la campagna "It All Starts With Panini" si adatta perfettamente a questo momento speciale della sua carriera.

Ndoye rappresenta la nuova generazione del calcio svizzero e incarna la passione e la dinamica che caratterizzano il cammino verso il Mondiale.

Fatti e cifre

Con la Coppa del Mondo FIFA 2026(TM) il torneo raggiunge una nuova dimensione: per la prima volta partecipano 48 nazionali. Questa espansione si riflette anche nella collezione Panini.

L'album di 112 pagine include tutte le squadre qualificate. Ogni squadra è rappresentata da 18 giocatori, più lo stemma ufficiale e una foto di squadra. In totale, la collezione comprende 980 figurine.

Ogni pacchetto contiene ora 7 figurine invece di 5.

Prezzi di vendita consigliati: CHF 1.50 per bustina, CHF 4.90 per album.

Disponibile online in prevendita sul sito panini.ch anche una Treasure Box in edizione limitata. Il cofanetto Deluxe include un album Hard Cover con copertina metallizzata United Edition, 100 bustine United Edition e 16 poster esclusivi delle città ospitanti.

Album e figurine disponibili dal 7 maggio 2026 nei chioschi di riviste, supermercati, e negozi di prossimità.

Informazioni su Panini

Il Gruppo Panini è stato fondato oltre 60 anni fa a Modena, in Italia. Ha succursali in tutta Europa, America Latina e Stati Uniti. È il leader mondiale nel settore delle pubblicazioni stampate da collezione e il principale editore internazionale di fumetti, riviste per bambini e manga in Europa e America Latina. L'azienda ha canali di distribuzione in più di 150 Paesi e impiega oltre 1200 persone. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.paninigroup.com.