Lidl Schweiz: Spezialaktion für Osterschokolade

So viel Osterschokolade wie man möchte. Lidl Schweiz bietet seinen Kundinnen und Kunden eine spezielle Aktion. Für eine sogenannte Schoggi-Box bezahlt man CHF 4.99 und kann so viel Schoggi reinpacken, wie nur reinpasst.

In allen landesweit 143 Lidl Filialen gibt es aktuell eine sogenannte Schoggi-Box. Die Box ist für CHF 4.99 erhältlich. Kundinnen und Kunden können so viel Oster-Schoggi (z.B. Osterhasen) in die Box packen, wie nur reinpasst.

Wie jedes Jahr bleiben nach Ostern immer ein paar Produkte in den Regalen übrig. Die Ostersaison ist allerdings vorbei und der Fokus richtet sich auf andere Sortimentsbereiche. Um Food Waste zu vermeiden, möchte Lidl Schweiz mit dieser speziellen Aktion seinen Kundinnen und Kunden feine Osterprodukte zu einem unschlagbaren Preis anbieten.

Die Aktion läuft solange der Vorrat reicht.

